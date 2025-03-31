Galatasaray'da oyuncuların yeri değişti, sistem hata verdi!

Okan Buruk sezonun geri kalan kısmında 3'lü savunma ile oynayacağı için bu sisteme uyan oyuncuları kadroya kazandırdı. Ancak, Sarı-Kırmızılılar, 1.5 maçta yani Az Alkmaar ile oynana ilk maç ve Çaykur Rizespor ile oynanan maçın ilk yarısından sonra 4'lüye döndü.
Sistem hatası veren Galatasaray'da transfer edilen oyuncuların da yerleri değişince işler iyice karıştı ve kötü sonuçlar gelmeye başladı. Aslan'ın transfer ettiği Polonyalı yıldız futbolcu Frankowski savunmanın sağında oynadı.
Bir başka yıldız oyuncu Morata ise santrfor değil de forvet arkasında görev aldı. Osimhen'in arkasında gol aradı. Ama asıl mevkisi orası olmadığı için bocaladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hem taktik olarak hem de oyuncuların yerleri konusunda oynamalar yapınca takım sahada beklenen performansı ortaya koyamadı.
5 MAÇTA 2 GOL 1 ASİST
Galatasaray'ın İspanyol golcüsü Alvaro Morata'nın Süper Lig'de 2 gol, 1 asisti bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar'ın yıldızı, Beşiktaş maçında gol ve asist üretemedi. Sarı-Kırmızılılar'ın İspanyol golcüsü Osimhen'in arkasında oynadığı için maçlarda etkili olamıyor. İspanya Milli Takımı'nda santrfor oynayan tecrübeli futbolcunun 82 karşılaşmada 37 golü bulunuyor.
Sistem hatası veren Galatasaray'da transfer edilen oyuncuların da yerleri değişince işler iyice karıştı ve kötü sonuçlar gelmeye başladı. Aslan'ın transfer ettiği Polonyalı yıldız futbolcu Frankowski savunmanın sağında oynadı.
Bir başka yıldız oyuncu Morata ise santrfor değil de forvet arkasında görev aldı. Osimhen'in arkasında gol aradı. Ama asıl mevkisi orası olmadığı için bocaladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hem taktik olarak hem de oyuncuların yerleri konusunda oynamalar yapınca takım sahada beklenen performansı ortaya koyamadı.
5 MAÇTA 2 GOL 1 ASİST
Galatasaray'ın İspanyol golcüsü Alvaro Morata'nın Süper Lig'de 2 gol, 1 asisti bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar'ın yıldızı, Beşiktaş maçında gol ve asist üretemedi. Sarı-Kırmızılılar'ın İspanyol golcüsü Osimhen'in arkasında oynadığı için maçlarda etkili olamıyor. İspanya Milli Takımı'nda santrfor oynayan tecrübeli futbolcunun 82 karşılaşmada 37 golü bulunuyor.