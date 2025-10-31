31 Ekim
Başakşehir-Kocaelispor
20:00
31 Ekim
Hatayspor-Erzurumspor
20:00
31 Ekim
Augsburg-B. Dortmund
22:30
31 Ekim
Getafe-Girona
23:00
31 Ekim
Luton Town-Forest Green Rovers
22:30
31 Ekim
PSV Eindhoven-Fortuna Sittard
22:00
31 Ekim
Preussen Muenster-Holstein Kiel
20:30
31 Ekim
Standard Liege-Sporting Charleroi
22:45
31 Ekim
Sporting CP-Alverca
23:15

Galatasaray'da Osimhen rekor kovalıyor!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, 50 maçta attığı 43 golle maç başına 0.86'lık ortalama yakaladı ve kulüp tarihinin en golcü ikinci ismi oldu.

Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, son 2 maçta attığı 3 golle Bodo Glimt ve Göztepe galibiyetlerinde kritik rol oynadı.
 
Nijeryalı santrfor, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 50 resmi maçta 43 gol kaydederek maç başına 0.86'lık müthiş bir gol ortalaması yakaladı.
 
GALATASARAY TARİHİNDE İKİNCİ OLDU
 
Osimhen, bu performansıyla Galatasaray tarihinin en golcü ikinci ismi olmayı başardı. Listenin zirvesinde ise Türk futbolunun efsane golcülerinden Tanju Çolak bulunuyor. Çolak, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 150 maçta 137 gol atmış ve maç başına 0.91'lik ortalamasıyla ilk sırada yer alıyor.
 
Üçüncü sırada ise Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Metin Oktay var. Oktay, 144 maçta 117 gol kaydederek 0.81'lik ortalama ile listenin üst basamaklarında bulunuyor.
 
LİSTEDE MAURO ICARDI DE VAR
 
Osimhen, bu performansıyla ayrıca Jardel, Saunders ve Mauro Icardi gibi isimleri de geride bıraktı. Icardi, 99 maçta 67 gol ve 0.68'lik gol ortalamasıyla listede 8. sırada yer alıyor.
 
Galatasaray taraftarları, Osimhen'in bu formunu sürdürmesi halinde kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıracağına kesin gözüyle bakıyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
