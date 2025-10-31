Galatasaray'da Osimhen rekor kovalıyor!

Galatasaray 'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, son 2 maçta attığı 3 golle Bodo Glimt ve Göztepe galibiyetlerinde kritik rol oynadı.

Nijeryalı santrfor, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 50 resmi maçta 43 gol kaydederek maç başına 0.86'lık müthiş bir gol ortalaması yakaladı.

GALATASARAY TARİHİNDE İKİNCİ OLDU

Osimhen, bu performansıyla Galatasaray tarihinin en golcü ikinci ismi olmayı başardı. Listenin zirvesinde ise Türk futbolunun efsane golcülerinden Tanju Çolak bulunuyor. Çolak, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 150 maçta 137 gol atmış ve maç başına 0.91'lik ortalamasıyla ilk sırada yer alıyor.

Üçüncü sırada ise Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Metin Oktay var. Oktay, 144 maçta 117 gol kaydederek 0.81'lik ortalama ile listenin üst basamaklarında bulunuyor.

LİSTEDE MAURO ICARDI DE VAR

Osimhen, bu performansıyla ayrıca Jardel, Saunders ve Mauro Icardi gibi isimleri de geride bıraktı. Icardi, 99 maçta 67 gol ve 0.68'lik gol ortalamasıyla listede 8. sırada yer alıyor.

Galatasaray taraftarları, Osimhen'in bu formunu sürdürmesi halinde kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıracağına kesin gözüyle bakıyor.