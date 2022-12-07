Galatasaray'da Okan Kocuk isyanı!





Galatasaray'ın Villarreal'i ağırladığı hazırlık maçında Okan Kocuk'un performansı bir hayli konuşuldu. Sarı-kırmızılıların yediği 4 gol tartışma konusu olurken, 27 yaşındaki kalecinin kalesinde gördüğü hatalı gol taraftarları kızdırdı. Birçok taraftar bu performans sonrası deneyimli kaleciye sosyal medyadan tepki gösterdi.Galatasaray, Dünya Kupası arasında hazırlık maçında Nef Stadı'nda İspanyol temsilcisi Villarreal ile kozlarını paylaştı. Okan Buruk tarafından karşılaşmada ilk 11'de yer verilen Okan Buruk, takımının 4 gol yediği maçta gösterdiği performans ve yediği hatalı golle taraftarlarının tepkisini çekti.Geçtiğimiz sezon Giresunspor ile çok iyi bir performans gösterdikten sonra sarı-kırmızılılara geri dönen 27 yaşındaki file-bekçisi bu yıl Fernando Muslera'dan kaleyi devralamamıştı. Türkiye Kupası maçlarında forma giyen Okan Buruk, Villarreal karşısındaki oyunu ile sosyal medyada trend topik oldu.Birçok Galatasaray taraftarı Okan Kocuk'un oynadığı oyun sonrası küplere bindi ve deneyimli kaleciyi sosyal medyada eleştiri bombardımanına tuttu. Ayrıca 27 yaşındaki kaleci maç sonu en 4.8 ile en düşük reyting alan isim oldu.