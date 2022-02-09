Galatasaray'da Okan Buruk sesleri yükseliyor

Galatasaray'da kötü gidişata Torrent de çare olamadı. Sarı-Kırmızılılar'da Torrent'e tepkiler yükselirken Başakşehir ile Süper Lig'i, Akhisar'la Türkiye Kupası'nı kazanan 48 yaşındaki teknik adam Okan Buruk yeniden gündeme geldi. Okan Buruk, 14 yıl sonra yuvasına geri dönebilir.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Okan Buruk sesleri yükseliyor
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09 Şubat 2022 12:05
Galatasaray'da Fatih Terim sonrası göreve gelen Domenec Torrent'e ne futbolcuların ne de taraftarların inancı kalmadı.

Torrent'in 4 lig maçında 1 puan çıkarması eleştiri oklarını kendisine ve yönetime bir kez daha çevirdi. Sarı-kırmızılıların cumartesi günü yapacağı Kayserispor maçında da olası puan kaybı sonrası Torrent'in gönderileceği iddia ediliyor.

Başkan Burak Elmas'a ise hem yönetim kanadından hem de taraftarlardan Okan Buruk baskısı yapılıyor. 2018'de kısıtlı kadroyla Akhisar'ı Türkiye Kupası, taraftar gücü olmayan Başakşehir'i 2020'de lig şampiyonu yapması nedeniyle 48 yaşındaki hocaya güven var. Camiayı tanıması da Okan Buruk'un en büyük avantajı.

1992'DE YÜKSELDİ
Futbola Galatasaray'da başlayan Okan Buruk, 1992'de A Takım'a yükseldi. Sarı-kırmızılı formayı 306 kez terleten Buruk, 43 gol, 55 asistle oynadı.

Galatasaray'da 7 lig, 6 Türkiye Kupası, 1'er Süper Kupa, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası kazandı. Buruk futbolcuyken 2008'de Aslan'dan Başakşehir'e gitmişti.

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