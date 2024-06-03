Galatasaray'da Ndombele'den şaşırtan rakam!

Galatasaray'da bu sezon 26 maçta şans bulan Fransız oyuncu Tanguy Ndombele'nin dakikası 4 bin 688 Euro'ya (164 bin Lira) mâl oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Ndombele'den şaşırtan rakam!
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03 Haziran 2024 09:21
Galatasaray'da Tanguy Ndombele ile ilgili çarpıcı bir rakam ortaya çıktı...

Tottenham'dan kiralık gelen Tanguy Ndombele'nin sözleşmesindeki 15 milyon Euro opsiyon kullanılmadı. İstanbul'daki evini boşaltan 27 yaşındaki orta sahanın sarı-kırmızılı kulüple ilişikisi kalmadı.

DAKİKASI 164 BİN TL

26 maçta oynayan ve sadece 1 asist yapabilen Fransız futbolcu toplam 664 dakika süre aldı. 3.1 milyon Euro (108.3 milyon TL) ödenen Ndombele'nin dakikası 4 bin 688 Euro'ya (164 bin TL) mâl oldu. Icardi'de ise bu rakam 2 bin 615 Euro.

3 TAKIM DA BONSERVİSİNİ ALMADI

Sezonu Galatasaray'da kiralık tamamlayan Ndombele, geçtiğimiz iki dönemde de sırasıyla Napoli ve Lyon'da geçici olarak forma giydi. Galatasaray'la birlikte üst üste 3 takım da bonservisini almaya yanaşmadı. 

 
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