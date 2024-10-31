Galatasaray'da mutlu son yakın

Galatasaray yönetimi milli futbolcunun sözleşmesinin güncellemesi konusunda büyük mesafe kat etti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da mutlu son yakın
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31 Ekim 2024 11:03
Lider Galatasaray'ın bu sezon en önemli silahlarından biri haline gelen Yunus Akgün performansıyla herkesi büyülüyor.

14 maçta 5 gol atıp 1 asist yapan milli futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray yönetimi, Yunus'un 2026 yılında bitecek olan sözleşmesini uzatmak için bir süredir görüşmelerde bulunuyordu.

BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞMA SAĞLANDI

Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar yıldız futbolcunun menajeriyle çok büyük oranda anlaşma sağladı. Kasım ayı ortasında resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Şu anda 17.2 milyon liralık maaşıyla takımın en az kazanan isimlerinden biri olan Yunus Akgün'ün yıllık ücretine büyük bir zam yapılacağı ve sözleşme süresinin de 2028'e kadar uzatılacağı öğrenildi. 

 
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