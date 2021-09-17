Galatasaray'da Marcao'dan muhteşem dönüş!

Giresunspor maçında Kerem'e yumruk atınca kırmızı kart gören ve 8 maç ceza alan Marcao, Avrupa arenasında formasına kavuştu. Brezilyalı stoper, 1 ay sonra sahaya çıkarken, savunmada kusursuza yakın oynadı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Galatasaray'da Marcao'dan muhteşem dönüş!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Eylül 2021 11:22
Süper Lig 'in 1. haftasındaki Giresunspor mücadelesinde takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile tartışan başarılı stoper, genç oyuncuya yumruk atınca kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

TFF'nin 8 maç men cezası verdiği, Galatasaray Yönetimi'nin de kadro dışı bırakıp, para cezası kestiği Marcao, Avrupa Ligi'nde formasına kavuştu.

Milli arada takımla antrenmanlara başlayan ve Kerem'den özür dileyip, takım arkadaşıyla barışan Sambacı, Lazio mücadelesinde adeta futbolu çok özlemiş gibiydi.

Savunmada çok kritik müdahalelerde bulunan Marcao, geriden top çıkarmada sıkıntı çeken Galatasaray'a da ilaç oldu.

5 maç daha yok

Marcao'nun 11'e geçmesiyle, Nelsson da esas yeri olan sağ stopere geçti. İki savunmacı, oldukça uyumlu bir görüntü çizdi. Teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig'de 5 maç daha oynayamayacak olan Marcao'yu, Avrupa arenasında sahaya sürmeye devam edecek.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.