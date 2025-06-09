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Galatasaray'da kritik transfer zirvesi!

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve Okan Buruk, yeni sezonda kaleci ve 10 numara transferlerini netleştirmek için bu hafta bir araya gelecek.

calendar 09 Haziran 2025 13:15
Fotoğraf: AA
Galatasaray'da kritik transfer zirvesi!
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Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanıp Trendyol Süper Lig'de üst üste 3. kez şampiyon olan Galatasaray'da yeni sezon öncesi kritik bir haftaya girildi.

Başkan Dursun Özbek ve ekibi, şampiyonluk sonrası yoğun geçen günlerin ardından bu hafta toplanarak yeni sezonun yol haritasını çizecek.

Başkan Özbek, geçen hafta Ankara ziyaretinin ardından ailesiyle birlikte Antalya'da kısa bir tatil yapmıştı. Öte yandan Teknik Direktör Okan Buruk ve Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu, hem dinlenmek hem de transfer görüşmeleri yapmak için İtalya'ya gitmişti.

YÖNETİM BİR ARAYA GELECEK



Bu hafta Başkan Özbek, Okan Buruk ve Sportif AŞ'nin yetkili isimlerinin transfer zirvesi için bir araya geleceği öğrenildi.

KALECİ VE 10 NUMARA POZİSYONU İÇİN NET ADIMLAR ATILMASI BEKLENİYOR

Toplantıda henüz karar vermeyen Victor Osimhen'in durumu masaya yatırılacak. Ayrıca Fernando Muslera ve Dries Mertens'in ayrılığı sonrasında kaleci ve 10 numara pozisyonları için de net adımlar atılması bekleniyor.


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