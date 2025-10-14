Galatasaray'da kritik hafta: Genel kurul ve Başakşehir maçı

Milli aranın ardından Galatasaray 'ı yoğun bir hafta sonu bekliyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, Cumartesi günü hem saha içinde hem de saha dışında önemli gelişmelere sahne olacak.

Günün ilk yarısında, kulüp yönetimi için kritik önem taşıyan yıllık olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda kulübün güncel mali durumu üyelerle paylaşılacak. Açıklanacak toplam borcun yaklaşık 24 milyar TL seviyesinde olduğu belirtilirken, mevcut yönetim kurulunun ibrası da oylanacak.

BAŞAKŞEHİR MAÇI AYNI GÜN

Genel kurulun ardından Galatasaray Futbol Takımı, akşam saatlerinde Başakşehir deplasmanına çıkacak.

Teknik direktör Okan Buruk, milli arayı verimli değerlendirmek için takımı 3 gün boyunca yoğun tempoda çalıştırdı. Ardından oyunculara bir günlük izin verildi.