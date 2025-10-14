14 Ekim
Estonya-Moldova
19:00
14 Ekim
Andora-Sırbistan
21:45
14 Ekim
Türkiye-Gürcistan
21:45
14 Ekim
İspanya-Bulgaristan
21:45
14 Ekim
İrlanda-Ermenistan
21:45
14 Ekim
Portekiz-Macaristan
21:45
14 Ekim
İtalya-İsrail
21:45
14 Ekim
Letonya-İngiltere
21:45
14 Ekim
Nijerya-Benin
19:00
14 Ekim
Senegal-Moritanya
22:00
14 Ekim
Fas-Kongo
22:00

Galatasaray'da kritik hafta: Genel kurul ve Başakşehir maçı

Galatasaray'da bu hafta sonu hem yönetimi hem de futbol takımını yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanacak. Cumartesi günü yıllık olağan genel kurul yapılacak, aynı gün akşam Başakşehir ile kritik maç oynanacak.

Milli aranın ardından Galatasaray'ı yoğun bir hafta sonu bekliyor.
 
Sarı-kırmızılı kulüp, Cumartesi günü hem saha içinde hem de saha dışında önemli gelişmelere sahne olacak.
 
Günün ilk yarısında, kulüp yönetimi için kritik önem taşıyan yıllık olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda kulübün güncel mali durumu üyelerle paylaşılacak. Açıklanacak toplam borcun yaklaşık 24 milyar TL seviyesinde olduğu belirtilirken, mevcut yönetim kurulunun ibrası da oylanacak.
 
BAŞAKŞEHİR MAÇI AYNI GÜN
 
Genel kurulun ardından Galatasaray Futbol Takımı, akşam saatlerinde Başakşehir deplasmanına çıkacak.
 
Teknik direktör Okan Buruk, milli arayı verimli değerlendirmek için takımı 3 gün boyunca yoğun tempoda çalıştırdı. Ardından oyunculara bir günlük izin verildi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
