Galatasaray'da kart uyarısı!

Galatasaray'da teknik heyet, Hatayspor maçı öncesi kart sınırındaki 4 futbolcuyu uyardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da kart uyarısı!
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17 Ocak 2025 09:53
Süper Lig'de Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da bu maç öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ile Abdülkerim Bardakcı, Hatayspor maçına sınırda çıkacak.

Galatasaray'da teknik heyet, bu futbolcularla görüşerek kart konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Söz konusu futbolcular, Hatayspor maçında kart görmeleri halinde Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

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