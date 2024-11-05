Galatasaray'da dev plan için harekete geçildi; Osimhen

Galatasaray, Napoli Sportif Direktörü'nü İstanbul'a davet etti. Habere göre; Galatasaray, Osimhen'in bonservisini almak için 1 aydır operasyon yürütüyor.





Haberde; bu operasyonun başkan seviyesinde yürütüldüğü ve Galatasaray'ın çok önemli firmalarla sponsorluk konusunda önemli adımlar attığı öne sürüldü. Habere göre; Galatasaray, t

ransferin yüzde 50-60'ını sponsorlarla çözmek istiyor. Ayrıca Galatasaray, bu operasyona başlamadan önce Osimhen'den onay aldı.



