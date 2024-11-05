Galatasaray'da dev plan için harekete geçildi; Osimhen

Gelecek sezon için Victor Osimhen'in bonservisini isteyen Galatasaray'da büyük plan için harekete geçildi.
Sinan Engin, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya attı.
"GALATASARAY BONSERVİSİNİ ALACAKMIŞ"
Derin Futbol programında Galatasaray'ın transfer gündemi hakkında açıklamalarda bulunan Sinan Engin, "Galatasaray, Osimhen'in bonservisini alacakmış. Az önce öğrendim." dedi.
"NAPOLI DAVET EDİLDİ"
Öte yandan TV100'de yayınlanan Saha Dışı programında konuşan Haluk Yürekli'nin haberine göre; Galatasaray, Napoli Sportif Direktörü'nü İstanbul'a davet etti. Habere göre; Galatasaray, Osimhen'in bonservisini almak için 1 aydır operasyon yürütüyor.
"OSIMHEN ONAY VERDİ"
Haberde; bu operasyonun başkan seviyesinde yürütüldüğü ve Galatasaray'ın çok önemli firmalarla sponsorluk konusunda önemli adımlar attığı öne sürüldü. Habere göre; Galatasaray, transferin yüzde 50-60'ını sponsorlarla çözmek istiyor. Ayrıca Galatasaray, bu operasyona başlamadan önce Osimhen'den onay aldı.
SERBEST KALMA BEDELİ 75 MİLYON EURO
Sarı Kırmızılı ekibin ilerleyen günlerde Osimhen için 50 milyon euro teklif etmesi bekleniyor.
Napoli, Victor Osimhen için 75 milyon euro olarak bir serbest kalma bedeli belirledi.
Galatasaray'ın yıldız santrforu Osimhen, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'da sezon sonuna kadar kalacağını ifade etmişti.
PERRFORMANSI
Sarı Kırmızılı formayla 7 maça çıkan Osimhen, 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.
Sinan Engin, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya attı.
"GALATASARAY BONSERVİSİNİ ALACAKMIŞ"
Derin Futbol programında Galatasaray'ın transfer gündemi hakkında açıklamalarda bulunan Sinan Engin, "Galatasaray, Osimhen'in bonservisini alacakmış. Az önce öğrendim." dedi.
"NAPOLI DAVET EDİLDİ"
Öte yandan TV100'de yayınlanan Saha Dışı programında konuşan Haluk Yürekli'nin haberine göre; Galatasaray, Napoli Sportif Direktörü'nü İstanbul'a davet etti. Habere göre; Galatasaray, Osimhen'in bonservisini almak için 1 aydır operasyon yürütüyor.
"OSIMHEN ONAY VERDİ"
Haberde; bu operasyonun başkan seviyesinde yürütüldüğü ve Galatasaray'ın çok önemli firmalarla sponsorluk konusunda önemli adımlar attığı öne sürüldü. Habere göre; Galatasaray, transferin yüzde 50-60'ını sponsorlarla çözmek istiyor. Ayrıca Galatasaray, bu operasyona başlamadan önce Osimhen'den onay aldı.
SERBEST KALMA BEDELİ 75 MİLYON EURO
Sarı Kırmızılı ekibin ilerleyen günlerde Osimhen için 50 milyon euro teklif etmesi bekleniyor.
Napoli, Victor Osimhen için 75 milyon euro olarak bir serbest kalma bedeli belirledi.
Galatasaray'ın yıldız santrforu Osimhen, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'da sezon sonuna kadar kalacağını ifade etmişti.
PERRFORMANSI
Sarı Kırmızılı formayla 7 maça çıkan Osimhen, 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.