14 Ekim
Estonya-Moldova
19:00
14 Ekim
Andora-Sırbistan
21:45
14 Ekim
Türkiye-Gürcistan
21:45
14 Ekim
İspanya-Bulgaristan
21:45
14 Ekim
İrlanda-Ermenistan
21:45
14 Ekim
Portekiz-Macaristan
21:45
14 Ekim
İtalya-İsrail
21:45
14 Ekim
Letonya-İngiltere
21:45
14 Ekim
Nijerya-Benin
19:00
14 Ekim
Senegal-Moritanya
22:00
14 Ekim
Fas-Kongo
22:00

Galatasaray'da Berkan Kutlu ayrılığı şimdilik rafa kalktı

Galatasaray'da Süper Lig takımlarının ilgisini çeken Berkan Kutlu'nun sezon sonuna kadar takımda kalmasına karar verildi.

calendar 14 Ekim 2025 12:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Berkan Kutlu ayrılığı şimdilik rafa kalktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Süper Lig ekiplerinin transfer listesine giren Berkan Kutlu, sezon sonuna kadar Galatasaray forması giymeye devam edecek.
 
Teknik direktör Okan Buruk, deneyimli orta saha oyuncusunu zaman zaman oyuna alarak takım içinde değerlendirmeyi planlıyor.
 
TEKLİF GELMEDEN AYRILIK YOK
 
Galatasaray yönetimi, Berkan için ciddi bir teklif gelmediği sürece oyuncuyu göndermeyi düşünmüyor.
 
Özellikle rotasyonda ihtiyaç duyulabilecek bir isim olarak görülen Berkan'ın ayrılığı şimdilik askıya alındı.
 
Buruk'un da oyuncunun takımda kalmasından yana tavır koyduğu ve her oyuncudan maksimum verim almaya çalıştığı öğrenildi.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.