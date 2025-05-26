Sözleşmeleri bitecek Fernando Muslera ve Dries Mertens'e veda etmeye hazırlanan Galatasaray'da bazı oyuncularla da yollar ayrılacak.
Bu sezon az forma şansı bulan Berkan Kutlu, kendisine gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Göztepe maçında etkisiz kalan Kerem Demirbay'ın ayrılması bekleniyor.
OKAN BURUK'A BAĞLI
Performansı yeterli bulunmayan Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Elias Jelert ve Yusuf Demir için de teknik direktör Okan Buruk'tan gelecek rapora göre hareket edilecek.
Bu sezon az forma şansı bulan Berkan Kutlu, kendisine gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Göztepe maçında etkisiz kalan Kerem Demirbay'ın ayrılması bekleniyor.
OKAN BURUK'A BAĞLI
Performansı yeterli bulunmayan Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Elias Jelert ve Yusuf Demir için de teknik direktör Okan Buruk'tan gelecek rapora göre hareket edilecek.
>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....