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Galatasaray'da ayrılıklar netleşiyor

Galatasaray, Fernando Muslera ve Dries Mertens'e veda etmeye hazırlanırken; Berkan Kutlu, Kerem Demirbay ve birçok isimle yollar ayrılabilir.

calendar 26 Mayıs 2025 08:25
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da ayrılıklar netleşiyor
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Sözleşmeleri bitecek Fernando Muslera ve Dries Mertens'e veda etmeye hazırlanan Galatasaray'da bazı oyuncularla da yollar ayrılacak.

Bu sezon az forma şansı bulan Berkan Kutlu, kendisine gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Göztepe maçında etkisiz kalan Kerem Demirbay'ın ayrılması bekleniyor.

OKAN BURUK'A BAĞLI

Performansı yeterli bulunmayan Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Elias Jelert ve Yusuf Demir için de teknik direktör Okan Buruk'tan gelecek rapora göre hareket edilecek. 

 

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