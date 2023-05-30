Galatasaray'da 20 isim ilk kez şampiyon oldu

Galatasaray kadrosunda bulunan tam 20 isim kariyerlerinde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da 20 isim ilk kez şampiyon oldu
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30 Mayıs 2023 23:12
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray kadrosunda birçok isim ilk şampiyonluğunu yaşadı. Kadrosunda birçok yıldız isim bulunan Galatasaray'da tam 20 isim ilk kez bir lig organizasyonunda şampiyonluk görmüş oldu. İlk şampiyonluğunu yaşayan Galatasaraylı futbolcular şöyle:

Okan Kocuk, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Mathias Ross, Emin Bayram, Sam Adekugbe, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Leo Dubois, Berkan Kutlu, Nicolo Zaniolo, Juan Mata, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Milot Rashica, Yusuf Demir, Dries Mertens, Hamza Yiğit Akman, Özgür Baran Aksaka.

MUSLERA'NIN 6. ŞAMPİYONLUĞU

Sarı-Kırmızılı ekibin Uruguaylı kalecisi ve kaptanı Muslera, Galatasaray kariyerinin 6. şampiyonluğuna ulaştı.

Galatasaray'da ayrıca, Yunus Akgün 2, Gomis 1, Emre Taşdemir de 1 kez Sarı-Kırmızılı formayla şampiyonluk yaşadı.

G.Saray kadrosunda yer alıp diğer liglerde şampiyonluk yaşayan 4 isim ise şu şekilde: Sergio Oliveira (3), Fredrik Midtsjö (3), Mauro Icardi (2), Lucas Torreira (1)... Oliveira, Porto'da, Midtsjö, Rosenborg'da, Mauro Icardi, PSG'de, Torreira ise A.Madrid'de şampiyonluk kupasını kaldırdı.

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