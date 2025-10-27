27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-290'
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Galatasaray, çocuk evlerinde kalan 45 çocuğu misafir etti

Galatasaray, Göztepe karşılaşmasında çocuk evlerinde kalan 45 çocuğu stadyumda misafir etti.

26 Ekim 2025 22:09
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray, çocuk evlerinde kalan 45 çocuğu misafir etti
Galatasaray Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Göztepe mücadelesi öncesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk evlerinde kalan 45 çocuğu ağırladı.

Sarı-kırmızılı kulübün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Galatasaray Stadyum Müzesi ziyareti ile başlayan etkinlikte çocuklar, kulübün tarihi hakkında bilgiler aldı ve kupaları yakından görme fırsatı buldu.

Çocuklar, Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yenilen yemeğin ardından kendileri için hazırlanan oyun alanında eğlendi ve Göztepe maçını statta izledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
