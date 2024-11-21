Galatasaray Çağdaş Faktoring'ten Çinli pivot takviyesi

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Çinli pivot Li Yureu'yu transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Galatasaray Çağdaş Faktoring'ten Çinli pivot takviyesi
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21 Kasım 2024 14:17
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Çinli pivot Li Yureu'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 2,01 metre boyundaki oyuncunun sezon sonuna kadar Galatasaray forması giyeceği belirtilerek "Oyuncumuza Galatasaray'a hoş geldin diyor, sağlık ve başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Geçen yıl Beşiktaş forması giyen 25 yaşındaki basketbolcu, bu sezonun başında transfer olduğu YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol ile ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etti.

Galatasaray Basketbol hesabının yaptığı o paylaşım:



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