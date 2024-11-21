Galatasaray Çağdaş Faktoring'ten Çinli pivot takviyesi

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Çinli pivot'yu kadrosuna kattığını duyurdu.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 2,01 metre boyundaki oyuncunun sezon sonuna kadar Galatasaray forması giyeceği belirtilerekifadeleri kullanıldı.Geçen yıl Beşiktaş forması giyen 25 yaşındaki basketbolcu, bu sezonun başında transfer olduğu YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol ile ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etti.Galatasaray Basketbol hesabının yaptığı o paylaşım: