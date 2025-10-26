27 Ekim
Galatasaray Çağdaş Faktoring, son nefeste kazandı!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nin 4. haftasında Çimsa ÇBK Mersin'i deplasmanda 75-71 mağlup etti.

26 Ekim 2025 19:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray Çağdaş Faktoring, son nefeste kazandı!
Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Çimsa ÇBK Mersin'e konuk oldu.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, 75-71 kazandı.

Galatasaray'da 24 sayı ile maça damga vuran Dorka Juhasz, galibiyetin mimarı oldu.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligde 4'te 4 yapmış oldu ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Çimsa ÇBK Mersin ise 3. maçında 2. mağlubiyetini aldı ve 4 puanla 9. sırada kaldı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligin gelecek haftasında Nesibe Aydın'ı konuk edecek. ÇBK Mersin ise deplasmanda Beşiktaş'ın karşısına çıkacak.
