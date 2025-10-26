Galatasaray Çağdaş Faktoring, son nefeste kazandı!

Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Çimsa ÇBK Mersin'e konuk oldu.



Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, 75-71 kazandı.



Galatasaray'da 24 sayı ile maça damga vuran Dorka Juhasz, galibiyetin mimarı oldu.



Bu sonuçla birlikte Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligde 4'te 4 yapmış oldu ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Çimsa ÇBK Mersin ise 3. maçında 2. mağlubiyetini aldı ve 4 puanla 9. sırada kaldı.



Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligin gelecek haftasında Nesibe Aydın'ı konuk edecek. ÇBK Mersin ise deplasmanda Beşiktaş'ın karşısına çıkacak.