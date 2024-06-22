Galatasaray büyük oynuyor: Hedef kampa yetiştirmek

Sağ bek için ilk sıraya Wan-Bissaka'yı yazan Galatasaray, Assignon'u yedekte tutuyor. 8 numarada Höjbjerg'in dışında Fofana ile de temaslar yürütülüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray büyük oynuyor: Hedef kampa yetiştirmek
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22 Haziran 2024 09:59
Transfere Michy Batshuayi ile başlayan Galatasaray, mevcut kadrosundaki as oyuncularını satmayı düşünmüyor. İlk 11 düzeyinde sağ bek ve 8 numara takviyesi yapacak sarı-kırmızılılar, kalitesi tartışılmayacak ve takımı bir üst seviyeye çıkaracak isimlerle ilgileniyor.

SAĞ BEKTE İLK HEDEF WAN-BISSAKA

Sağ bek listesinde ilk sıraya Manchester United'dan Aaron Wan-Bissaka yazıldı. İngiliz oyuncunun alternatifi olarak Fransız Lorenz Assignon görülüyor. Cimbom, hem iki futbolcuyla hem de kulüpleriyle görüşmelerine devam ediyor.



HEDEF TAKVİYELERİ KAMPA YETİŞTİRMEK

Orta sahada Torreira'ya ideal partner arayan Galatasaray, Tottenham'dan Pierre-Emile Hojbjerg dışında Monaco'dan Youssouf Fofana'nın mali şartlarını sordu ve temaslarını sıklaştırdı. İki oyuncunun durumu da 2024 Avrupa Şampiyonası sonrasında belli olacak. 3 Temmuz Çarşamba günü sezonu açacak Galatasaray'da hedef sağ bek ve 8 numara takviyelerini Avusturya kampına yetiştirmek.



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