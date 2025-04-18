Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray, 2-0'lık skorla kazandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Galatasaray'a galibiyeti getiren gollerden ilkini 29. dakikada Lucas Torreira attı. Uruguaylı futbolcu, Türkiye kariyerinde ilk kez kafayla fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılıların ikinci golü 81. dakikada Davinson Sanchez'den geldi.
Galatasaray, Bodrum FK maçının ilk yarısında 43 dakikada rakip kaleye 22 şut çekti. Sarı-kırmızılılar, bu rakamla bu alanda Avrupa'nın 10 büyük liginin zirvesine çıktı. Bodrum FK maçının ilk yarısını 23 şutla tamamlayan Galatasaray, maçı da 35 şutla tamamladı.
Bodrum FK maçının 31. dakikasında sarı kart gören Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, cezalı duruma düştü. Milli futbolcu, gelecek hafta Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.
Okan Buruk'un ekibi Galatasaray, bu galibiyetle ligde arka arkaya ikinci galibiyetini elde etti. Bodrum FK, ligde iki maç sonra mağlubiyet yaşadı.
Bu sonucun ardından Galatasaray, 77 puana yükseldi ve takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 6'ya yükseltti. Bodrum FK, 34 puanda kaldı.
Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, hafta arasında ise salı günü Türkiye Kupası yarı final maçında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bodrum FK, ligin gelecek haftasında sahasında Samsunspor ile karşılaşacak.
PUAN DURUMU
1- Galatasaray: 77 puan, 30 maç
2- Fenerbahçe: 71 puan, 29 maç
14- Bodrum FK: 34 puan, 31 maç
GALATASARAY'DA TEK DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Sipay Bodrum FK'yi konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son Reeder Samsunspor mücadelesinin ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.
Ligde geride kalan bölümde 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayarak 74 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider girdi. Puan farkını sürdürmek için mücadele eden Galatasaray, 32. haftanın açılış gününde Bodrum FK'yi RAMS Park'ta konuk etti.
Galatasaray, karşılaşmaya Fernando Muslera, Prezemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen 11'i ile çıktı.
Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Alvaro Morata, Metehan Baltacı yer aldı.
Okan Buruk, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda 2-0 kazandıkları Reeder Samsunspor maçında cezalı duruma düşen Rolland Sallai'den Bodrum FK karşısında yararlanamadı. Buruk, bu oyuncunun yerine Samsunspor maçında cezası nedeniyle süre alamayan Frankowski'yi oynattı.
3 FUTBOLCU KADRODA YOK
Sarı-kırmızılı ekipte 3 önemli futbolcu maç kadrosunda yer almadı.
Son yapılan Samsunspor mücadelesinde sarı kart cezalısı durumuna düşen Roland Salla'inin yanı sıra sakatlıkları bulunan Elias Jelert ve Kaan Ayhan, Bodrum FK'ye karşı görev yapamadı.
MORATA YEDEK BAŞLADI
Teknik direktör Okan Buruk, İspanyol yıldız Alvaro Morata'yı üst üste 3 resmi müsabakada yedek oturttu.
Son olarak ilk 11'de Süper Lig'in 29. haftasında 2-1 kaybettikleri Beşiktaş derbisinde çıkan Morata, sonrasında Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe ve ligdeki Samsunspor mücadelelerinde yedek soyundu.
Söz konusu 2 maçta toplamda 20 dakika süre bulabilen Morata, Bodrum FK maçında da yedek kulübesinde Okan Buruk'tan görev bekledi.
GÜNAY GÜVENÇ'E ÖDÜL
Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Günay Güvenç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilen fair-play ödülünü aldı.
TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Fenerbahçe ile Ülker Stadı'nda yapılan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek maçı sırasında top toplayıcı çocukla diyaloğu, gergin anlardaki birleştirici tavrı ve karşılaşma sonrası açıklamaları nedeniyle Günay'ı ödüllendirdi.
Günay Güvenç'e ödülü Bodrum FK müsabakası öncesinde TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Üyesi Kürşat Ahmet Ünal tarafından takdim edildi.
RAMS PARK KAPALI GİŞE
Galatasaray taraftarı Sipay Bodrum FK ile yapılan maçın biletlerini tüketti.
Süper Lig'de en yüksek taraftar ortalaması yakalayan takım olan sarı-kırmızılı ekip, Bodrum FK mücadelesini de dolu tribünler önünde oynadı. RAMS Park'taki müsabakayı yaklaşık 50 bin sarı-kırmızılı futbolsever tribünlerden izledi.
TARAFTARIYLA BULUŞTU
Galatasaray, 35 gün sonra iç sahada bir maça çıktı.
İç sahada son maçını 14 Mart'ta sahasında Onvo Antalyaspor'a karşı yapan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası maçı için deplasmana gitti.
"Cimbom" Bodrum FK karşılaşmasıyla bir ayı aşkın sürenin ardından iç sahada taraftarıyla buluştu.
GALATASARAY BASKISI
Galatasaray, mücadeleye baskılı başladı ve hemen pozisyon buldu. 3. dakikada Lucas Torreira'nın ceza sahası girişinden vuruşunu kaleci Diogo Sousa kurtardı.
BU KEZ LEMINA
Galatasaray, Torreira'nın ardından bir diğer orta sahası Mario Lemina ile pozisyona girdi. 7. dakikada Osimhen'in şık pasında rakip ceza sahasında topla buluşan Lemina'nın şutunu kaleci Sousa kornere çeldi.
OSIMHEN DIŞARIYA ATTI
Galatasaray, 12. dakikada bir kez daha etkili oldu. Sara'nın kornerden ortasında Osimhen'in kafa vuruşu üstten dışarıya gitti.
SARA DİREĞE TAKILDI
Galatasaray'da Gabriel Sara, 18. dakikada direğe takıldı. Brezilyalı futbolcu, bu dakikada ceza sahası dışından şansını denedi. Sara'nın vuruşu önce savunmaya ardından direğe çarparak dışarıya gitti.
GALATASARAY'DA PENALTI İTİRAZI!
Galatasaray, 23. dakikada penaltı itirazında bulundu. Bu dakikada ceza sahasına giren Barış Alper, Ajeti ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Galatasaraylı oyuncular, hakem Mehmet Türkmen'e penaltı itirazında bulundu. Hakem Türkmen, oyunun sürmesini istedi.
GALATASARAY ÖNE GEÇTİ
Galatasaray, Bodrum FK karşısında aradığı golü 29. dakikada buldu. Bu dakikada Gabriel Sara'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Lucas Torreira, kafayla topu ağlara gönderdi. Uruguaylı orta saha oyuncusu, Süper Lig'de ilk kez kafayla fileleri havalandırdı.
GALATASARAY'DAN ÜST ÜSTE TEHLİKE
Galatasaray, 38. dakikada iki kez pozisyona girdi. Barış Alper'in vuruşu önce Sousa'ya çarpıp direkten geri geldi. Dönen topta Lucas Torreira'nın vuruşu üstten dışarıya gitti. Galatasaray'ın bu atağından hemen sonra ise sol kanattan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, geriden gelen Osimhen'i gördü. Osimhen'in vuruşunu savunma çizgiden çıkardı ve top dışarıya gitti.
ÖNCE PENALTI SONRA İPTAL
Galatasaray'ın Bodrum FK karşısında kazandığı penaltı VAR incelemesinin ardından iptal edildi. 42. dakikada Gabriel Sara ile Ahmet Arslan arasında yaşanan mücadele sonrası hakem Mehmet Türkmen penaltı noktasını gösterdi. Hakem Türkmen, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve penaltı kararını iptal etti.
GALATASARAY ÖNDE
Galatasaray, 23 şut çektiği çektiği Bodrum FK maçının ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
GALATASARAY BASKISI SÜRDÜ
Karşılaşmanın ikinci yarısında da Galatasaray baskısı devam etti.
63. dakikada gelişen Galatasaray atağında Lemina'nın rakip ceza sahasına ortasında topla buluşan Osimhen, üç rakibiyle mücadele ettikten sonra vuruşunu yaptı. Bodrum FK kalecisi Diogo Sousa, bu topu kurtardı.
67. dakikada ise sağ kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Yunus Akgün'ün vuruşunda Diogo Sousa yine gole izin vermedi.
ALVARO MORATA OYUNDA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 68. dakikada oyuna müdahalede bulundu. Sarı-kırmızılılarda bu dakikada Gabriel Sara yerini Alvaro Morata'ya bıraktı.
GALATASARAY İKİNCİ GOLÜ BULDU
Galatasaray, 81. dakikada Davinson Sanchez ile ikinci golü buldu. Yunus'un ortasında Davinson Sanchez, kafayla topu ağlara gönderdi.
GALATASARAY KAZANDI
Maçta başka gol olmadı ve Galatasaray, sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı korner vuruşunda Sipay Bodrum FK savunmasından seken topu penaltı noktası civarında bulunan Lemina kafayla Torrerira'ya aktardı. Uruguaylı oyuncunun ceza yayı civarından bekletmeden yaptığı vuruşunda, kaleci Sousa meşin yuvarlağı kurtardı.
7. dakikada Osimhen'in topuk pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Lemina'nın şutunda, kaleci Sousa topu üstten kornere çeldi.
12. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerinde bulunan Osimhen, yaptığı kafa vuruşuyla topu üstten auta gönderdi.
18. dakikada Sara'nın yaklaşık 25 metreden çektiği şutta Ajeti'ye çarpan meşin yuvarlak üst direğe çarpıp kornere çıktı.
25. dakikada Eren Elmalı'nın uzun pasında savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz, sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra arka direğe doğru ortaladı. Osimhen'in altıpas üzerinde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
26. dakikada Osimhen'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın şutunda, kaleci Sousa topu kornere gönderdi.
29. dakikada Galatasaray, golsüz eşitliği bozdu. Sara'nın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta Torreira, altıpas çizgisi önünde yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarstı: 1-0
38. dakikada Lemina'nın pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleci Sousa'nın müdahalesinin ardından direğe çarptı. Dönen topu altıpas çizgisi üzerinde bulan Torreira'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
42. dakikada Galatasaray'ın kazandığı penaltı VAR'dan döndü. Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Galatasaraylı Gabriel Sara, Sipay Bodrum FK oyuncusu Ahmet Aslan ile girdiği mücadelenin ardından yerde kaldı. Bu pozisyonun ardından penaltı noktasını gösteren hakem Mehmet Türkmen, VAR'ın uyarısının ardından kararı iptal etti.
Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
52. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Abdülkerim Bardakcı, arka direğe doğru ortaladı. Bu noktada bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
58. dakikada Frankowski'nin pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Yunus Akgün, arka direğe doğru orta açtı. Ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda, kaleci Sousa meşin yuvarlağı kurtardı.
63. dakikada Lemina'nın sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Osimhen, Sipay Bodrum FK savunmasından sıyrıldıktan sonra altıpas çizgisi önünde vuruşunu yaptı. Kaleci Sousa, bu pozisyonda topu kornere çeldi.
81. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Ahmed Kutucu'nun sağ taraftan kullandığı kornerde Sipay Bodrum FK savunmasından seken topu ceza yayı üzerinde kontrol eden Yunus Akgün, topu ceza sahası sol kanadından içeriye doğru çevirdi. Bu pozisyonda altıpas üzerinde bulunan Sanchez, yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarstı: 2-0
Galatasaray, müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Mehmet Türkmen, Esat Sancaktar, Serkan Çimen
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira (Dk. 85 Mertens), Lemina (Dk. 86 Kerem Demirbay), Yunus Akgün, Sara (Dk. 68 Morata), Barış Alper Yılmaz (Dk. 81 Ahmed Kutucu), Osimhen (Dk. 86 Berkan Kutlu)
Sipay Bodrum FK: Sousa, Celustka (Dk. 46 Üzeyir Ergün), Ajeti, Herelle, Ali Aytemur (Dk. 88 Puscas), Ege Bilsel (Dk. 68 Cenk Şen), Ahmet Aslan (Dk. 81 Seferi), Taylan Antalyalı, Okita (Dk. 68 Dimitrov), Fredy, Bardhi
Goller: Dk. 29 Torreira, Dk. 81 Sanchez (Galatasaray)
Sarı kart: Dk. 31 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)
Galatasaray'a galibiyeti getiren gollerden ilkini 29. dakikada Lucas Torreira attı. Uruguaylı futbolcu, Türkiye kariyerinde ilk kez kafayla fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılıların ikinci golü 81. dakikada Davinson Sanchez'den geldi.
Galatasaray, Bodrum FK maçının ilk yarısında 43 dakikada rakip kaleye 22 şut çekti. Sarı-kırmızılılar, bu rakamla bu alanda Avrupa'nın 10 büyük liginin zirvesine çıktı. Bodrum FK maçının ilk yarısını 23 şutla tamamlayan Galatasaray, maçı da 35 şutla tamamladı.
Bodrum FK maçının 31. dakikasında sarı kart gören Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, cezalı duruma düştü. Milli futbolcu, gelecek hafta Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.
Okan Buruk'un ekibi Galatasaray, bu galibiyetle ligde arka arkaya ikinci galibiyetini elde etti. Bodrum FK, ligde iki maç sonra mağlubiyet yaşadı.
Bu sonucun ardından Galatasaray, 77 puana yükseldi ve takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 6'ya yükseltti. Bodrum FK, 34 puanda kaldı.
Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, hafta arasında ise salı günü Türkiye Kupası yarı final maçında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bodrum FK, ligin gelecek haftasında sahasında Samsunspor ile karşılaşacak.
PUAN DURUMU
1- Galatasaray: 77 puan, 30 maç
2- Fenerbahçe: 71 puan, 29 maç
14- Bodrum FK: 34 puan, 31 maç
GALATASARAY'DA TEK DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Sipay Bodrum FK'yi konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son Reeder Samsunspor mücadelesinin ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.
Ligde geride kalan bölümde 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayarak 74 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider girdi. Puan farkını sürdürmek için mücadele eden Galatasaray, 32. haftanın açılış gününde Bodrum FK'yi RAMS Park'ta konuk etti.
Galatasaray, karşılaşmaya Fernando Muslera, Prezemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen 11'i ile çıktı.
Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Alvaro Morata, Metehan Baltacı yer aldı.
Okan Buruk, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda 2-0 kazandıkları Reeder Samsunspor maçında cezalı duruma düşen Rolland Sallai'den Bodrum FK karşısında yararlanamadı. Buruk, bu oyuncunun yerine Samsunspor maçında cezası nedeniyle süre alamayan Frankowski'yi oynattı.
3 FUTBOLCU KADRODA YOK
Sarı-kırmızılı ekipte 3 önemli futbolcu maç kadrosunda yer almadı.
Son yapılan Samsunspor mücadelesinde sarı kart cezalısı durumuna düşen Roland Salla'inin yanı sıra sakatlıkları bulunan Elias Jelert ve Kaan Ayhan, Bodrum FK'ye karşı görev yapamadı.
MORATA YEDEK BAŞLADI
Teknik direktör Okan Buruk, İspanyol yıldız Alvaro Morata'yı üst üste 3 resmi müsabakada yedek oturttu.
Son olarak ilk 11'de Süper Lig'in 29. haftasında 2-1 kaybettikleri Beşiktaş derbisinde çıkan Morata, sonrasında Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe ve ligdeki Samsunspor mücadelelerinde yedek soyundu.
Söz konusu 2 maçta toplamda 20 dakika süre bulabilen Morata, Bodrum FK maçında da yedek kulübesinde Okan Buruk'tan görev bekledi.
GÜNAY GÜVENÇ'E ÖDÜL
Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Günay Güvenç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilen fair-play ödülünü aldı.
TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Fenerbahçe ile Ülker Stadı'nda yapılan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek maçı sırasında top toplayıcı çocukla diyaloğu, gergin anlardaki birleştirici tavrı ve karşılaşma sonrası açıklamaları nedeniyle Günay'ı ödüllendirdi.
Günay Güvenç'e ödülü Bodrum FK müsabakası öncesinde TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Üyesi Kürşat Ahmet Ünal tarafından takdim edildi.
RAMS PARK KAPALI GİŞE
Galatasaray taraftarı Sipay Bodrum FK ile yapılan maçın biletlerini tüketti.
Süper Lig'de en yüksek taraftar ortalaması yakalayan takım olan sarı-kırmızılı ekip, Bodrum FK mücadelesini de dolu tribünler önünde oynadı. RAMS Park'taki müsabakayı yaklaşık 50 bin sarı-kırmızılı futbolsever tribünlerden izledi.
TARAFTARIYLA BULUŞTU
Galatasaray, 35 gün sonra iç sahada bir maça çıktı.
İç sahada son maçını 14 Mart'ta sahasında Onvo Antalyaspor'a karşı yapan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası maçı için deplasmana gitti.
"Cimbom" Bodrum FK karşılaşmasıyla bir ayı aşkın sürenin ardından iç sahada taraftarıyla buluştu.
GALATASARAY BASKISI
Galatasaray, mücadeleye baskılı başladı ve hemen pozisyon buldu. 3. dakikada Lucas Torreira'nın ceza sahası girişinden vuruşunu kaleci Diogo Sousa kurtardı.
BU KEZ LEMINA
Galatasaray, Torreira'nın ardından bir diğer orta sahası Mario Lemina ile pozisyona girdi. 7. dakikada Osimhen'in şık pasında rakip ceza sahasında topla buluşan Lemina'nın şutunu kaleci Sousa kornere çeldi.
OSIMHEN DIŞARIYA ATTI
Galatasaray, 12. dakikada bir kez daha etkili oldu. Sara'nın kornerden ortasında Osimhen'in kafa vuruşu üstten dışarıya gitti.
SARA DİREĞE TAKILDI
Galatasaray'da Gabriel Sara, 18. dakikada direğe takıldı. Brezilyalı futbolcu, bu dakikada ceza sahası dışından şansını denedi. Sara'nın vuruşu önce savunmaya ardından direğe çarparak dışarıya gitti.
GALATASARAY'DA PENALTI İTİRAZI!
Galatasaray, 23. dakikada penaltı itirazında bulundu. Bu dakikada ceza sahasına giren Barış Alper, Ajeti ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Galatasaraylı oyuncular, hakem Mehmet Türkmen'e penaltı itirazında bulundu. Hakem Türkmen, oyunun sürmesini istedi.
GALATASARAY ÖNE GEÇTİ
Galatasaray, Bodrum FK karşısında aradığı golü 29. dakikada buldu. Bu dakikada Gabriel Sara'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Lucas Torreira, kafayla topu ağlara gönderdi. Uruguaylı orta saha oyuncusu, Süper Lig'de ilk kez kafayla fileleri havalandırdı.
GALATASARAY'DAN ÜST ÜSTE TEHLİKE
Galatasaray, 38. dakikada iki kez pozisyona girdi. Barış Alper'in vuruşu önce Sousa'ya çarpıp direkten geri geldi. Dönen topta Lucas Torreira'nın vuruşu üstten dışarıya gitti. Galatasaray'ın bu atağından hemen sonra ise sol kanattan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, geriden gelen Osimhen'i gördü. Osimhen'in vuruşunu savunma çizgiden çıkardı ve top dışarıya gitti.
ÖNCE PENALTI SONRA İPTAL
Galatasaray'ın Bodrum FK karşısında kazandığı penaltı VAR incelemesinin ardından iptal edildi. 42. dakikada Gabriel Sara ile Ahmet Arslan arasında yaşanan mücadele sonrası hakem Mehmet Türkmen penaltı noktasını gösterdi. Hakem Türkmen, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve penaltı kararını iptal etti.
GALATASARAY ÖNDE
Galatasaray, 23 şut çektiği çektiği Bodrum FK maçının ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
GALATASARAY BASKISI SÜRDÜ
Karşılaşmanın ikinci yarısında da Galatasaray baskısı devam etti.
63. dakikada gelişen Galatasaray atağında Lemina'nın rakip ceza sahasına ortasında topla buluşan Osimhen, üç rakibiyle mücadele ettikten sonra vuruşunu yaptı. Bodrum FK kalecisi Diogo Sousa, bu topu kurtardı.
67. dakikada ise sağ kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Yunus Akgün'ün vuruşunda Diogo Sousa yine gole izin vermedi.
ALVARO MORATA OYUNDA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 68. dakikada oyuna müdahalede bulundu. Sarı-kırmızılılarda bu dakikada Gabriel Sara yerini Alvaro Morata'ya bıraktı.
GALATASARAY İKİNCİ GOLÜ BULDU
Galatasaray, 81. dakikada Davinson Sanchez ile ikinci golü buldu. Yunus'un ortasında Davinson Sanchez, kafayla topu ağlara gönderdi.
GALATASARAY KAZANDI
Maçta başka gol olmadı ve Galatasaray, sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı korner vuruşunda Sipay Bodrum FK savunmasından seken topu penaltı noktası civarında bulunan Lemina kafayla Torrerira'ya aktardı. Uruguaylı oyuncunun ceza yayı civarından bekletmeden yaptığı vuruşunda, kaleci Sousa meşin yuvarlağı kurtardı.
7. dakikada Osimhen'in topuk pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Lemina'nın şutunda, kaleci Sousa topu üstten kornere çeldi.
12. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerinde bulunan Osimhen, yaptığı kafa vuruşuyla topu üstten auta gönderdi.
18. dakikada Sara'nın yaklaşık 25 metreden çektiği şutta Ajeti'ye çarpan meşin yuvarlak üst direğe çarpıp kornere çıktı.
25. dakikada Eren Elmalı'nın uzun pasında savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz, sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra arka direğe doğru ortaladı. Osimhen'in altıpas üzerinde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
26. dakikada Osimhen'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın şutunda, kaleci Sousa topu kornere gönderdi.
29. dakikada Galatasaray, golsüz eşitliği bozdu. Sara'nın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta Torreira, altıpas çizgisi önünde yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarstı: 1-0
38. dakikada Lemina'nın pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleci Sousa'nın müdahalesinin ardından direğe çarptı. Dönen topu altıpas çizgisi üzerinde bulan Torreira'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
42. dakikada Galatasaray'ın kazandığı penaltı VAR'dan döndü. Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Galatasaraylı Gabriel Sara, Sipay Bodrum FK oyuncusu Ahmet Aslan ile girdiği mücadelenin ardından yerde kaldı. Bu pozisyonun ardından penaltı noktasını gösteren hakem Mehmet Türkmen, VAR'ın uyarısının ardından kararı iptal etti.
Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
52. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Abdülkerim Bardakcı, arka direğe doğru ortaladı. Bu noktada bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
58. dakikada Frankowski'nin pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Yunus Akgün, arka direğe doğru orta açtı. Ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda, kaleci Sousa meşin yuvarlağı kurtardı.
63. dakikada Lemina'nın sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Osimhen, Sipay Bodrum FK savunmasından sıyrıldıktan sonra altıpas çizgisi önünde vuruşunu yaptı. Kaleci Sousa, bu pozisyonda topu kornere çeldi.
81. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Ahmed Kutucu'nun sağ taraftan kullandığı kornerde Sipay Bodrum FK savunmasından seken topu ceza yayı üzerinde kontrol eden Yunus Akgün, topu ceza sahası sol kanadından içeriye doğru çevirdi. Bu pozisyonda altıpas üzerinde bulunan Sanchez, yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarstı: 2-0
Galatasaray, müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Mehmet Türkmen, Esat Sancaktar, Serkan Çimen
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira (Dk. 85 Mertens), Lemina (Dk. 86 Kerem Demirbay), Yunus Akgün, Sara (Dk. 68 Morata), Barış Alper Yılmaz (Dk. 81 Ahmed Kutucu), Osimhen (Dk. 86 Berkan Kutlu)
Sipay Bodrum FK: Sousa, Celustka (Dk. 46 Üzeyir Ergün), Ajeti, Herelle, Ali Aytemur (Dk. 88 Puscas), Ege Bilsel (Dk. 68 Cenk Şen), Ahmet Aslan (Dk. 81 Seferi), Taylan Antalyalı, Okita (Dk. 68 Dimitrov), Fredy, Bardhi
Goller: Dk. 29 Torreira, Dk. 81 Sanchez (Galatasaray)
Sarı kart: Dk. 31 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)