Galatasaray bir genç isimle daha uzattı!

Galatasaray, Jankat Yılmaz'ın profesyonel sözleşmesini 2024-2025 sezonu sonuna kadar uzattı.



Yapılan açıklamada, "Akademimizden yetişen kalecimiz Jankat Yılmaz'ın profesyonel sözleşmesi tadil edilerek 2024-2025 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, imza töreni sonrası şu şekilde konuştu: "Jankat iftihar ettiğimiz bir oyuncumuz. Hem milli takımımızın hem de A takımımızın oyuncusu. Kendisini çok başarılı buluyoruz, uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edecektir. İnşallah sakatlık olmadan bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyorum. Galatasaray kendisine de kariyeri boyunca daha iyi bir kariyer yapması için destekçisi olacaktır."



Jankat Yılmaz ise "Başta başkanımız olmak üzere yönetim kuruluna, üzerimde emeği olan Okan hocama, kaleci antrenörlerime, altyapıdaki bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Bu camianın bir parçası olmaktan her zaman gurur duydum. Hala daha gurur duymaya devam ediyorum. İnşallah bu formayı uzun yıllar terletmek nasip olur." ifadelerini kullandı.





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