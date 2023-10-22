Galatasaray-Beşiktaş maçında kural hatası mı yapıldı?

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde, Mert Günok, kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi. Mücadelenin ikinci yarısına değişikliklerle başlayan Beşiktaş'ta sahada 2 Türk ve 8 yabancı futbolcu yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurallarına göre Galatasaray-Beşiktaş maçında kural hatası var mı? soruları sorulmaya başlandı.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray-Beşiktaş maçında kural hatası mı yapıldı?
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22 Ekim 2023 10:17
Son güncelleme 22 Ekim 2023 11:03
Galatasaray, Beşiktaş'ı ağırladığı dev derbide Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçerken ikinci yarıda Siyah-Beyazlı ekip adına sahneye Alex Oxlade-Chamberlain çıktı.

Beşiktaş 8 yabancı, 2 Türk ile oynadı

Mert'in kırmızı kart görmesinin ardından Beşiktaş sahada 10 kişi kaldı. Ancak, devre arasından sonra yapılan değişikliklerin ardından Beşiktaş adına sahada 8 yabancı, 2 Türk oyuncu yer aldı. Peki, TFF Kural Kitabı, konuyla ilgili ne diyor? Detaylara göz atalım...

Mert oyundan atıldı

Beşiktaş'ta Mert Günok, ceza sahası dışında Mauro Icardi'yle girdiği pozisyonda elle oynadığı gerekçesiyle 29. dakikada kırmızı kart görerek oyun alanını terk etti. VAR incelemesinin ardından, hakem Halil Umut Meler, pozisyonu izledikten sonra Mert Günok'a kırmızı kartını çıkardı.

Mert'in oyundan çıkmasının ardından Burak Yılmaz, geçtiğimiz sene Galatasaray formasını giyen Kosovalı oyuncusu Rashica'yı da oyundan alarak kaleye Ersin Destanoğlu'nu geçirdi. Beşiktaş, dev derbide 10 kişi kaldı.

Kural ihlali mi yapıldı?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun oyun kurallarına göre, bir takımda kırmızı kart gören oyuncunun yerine maça Türk bir oyuncunun girmesi gerekmiyor. Yabancı kuralına göre, sahada 8 yabancı futbolcu yer alabilir. Yani bir takım sahada 10 kişiyken 8 yabancı futbolcuyla sahada mücadele etme hakkında sahip. Kırmızı kart gören bir takımın, sahada 3 Türk oyuncu ile mücadele etmesi gibi bir zorunluluk bulunmuyor.

TFF'nin yerli kuralına ilişkin kırmızı kart gören takımla ilgili kuralı şu şekilde:

"Müsabaka isim listesinde sahada, müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşulu ile müsabaka isim listesinde 14 yabancı uyruklu futbolcu yazılabilir."

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