Galatasaray-Beşiktaş maçında kural hatası mı yapıldı?

Galatasaray, Beşiktaş'ı ağırladığı dev derbide Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçerken ikinci yarıda Siyah-Beyazlı ekip adına sahneye Alex Oxlade-Chamberlain çıktı.
Beşiktaş 8 yabancı, 2 Türk ile oynadı
Mert'in kırmızı kart görmesinin ardından Beşiktaş sahada 10 kişi kaldı. Ancak, devre arasından sonra yapılan değişikliklerin ardından Beşiktaş adına sahada 8 yabancı, 2 Türk oyuncu yer aldı. Peki, TFF Kural Kitabı, konuyla ilgili ne diyor? Detaylara göz atalım...
Mert oyundan atıldı
Beşiktaş'ta Mert Günok, ceza sahası dışında Mauro Icardi'yle girdiği pozisyonda elle oynadığı gerekçesiyle 29. dakikada kırmızı kart görerek oyun alanını terk etti. VAR incelemesinin ardından, hakem Halil Umut Meler, pozisyonu izledikten sonra Mert Günok'a kırmızı kartını çıkardı.
Mert'in oyundan çıkmasının ardından Burak Yılmaz, geçtiğimiz sene Galatasaray formasını giyen Kosovalı oyuncusu Rashica'yı da oyundan alarak kaleye Ersin Destanoğlu'nu geçirdi. Beşiktaş, dev derbide 10 kişi kaldı.
Kural ihlali mi yapıldı?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun oyun kurallarına göre, bir takımda kırmızı kart gören oyuncunun yerine maça Türk bir oyuncunun girmesi gerekmiyor. Yabancı kuralına göre, sahada 8 yabancı futbolcu yer alabilir. Yani bir takım sahada 10 kişiyken 8 yabancı futbolcuyla sahada mücadele etme hakkında sahip. Kırmızı kart gören bir takımın, sahada 3 Türk oyuncu ile mücadele etmesi gibi bir zorunluluk bulunmuyor.
TFF'nin yerli kuralına ilişkin kırmızı kart gören takımla ilgili kuralı şu şekilde:
"Müsabaka isim listesinde sahada, müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşulu ile müsabaka isim listesinde 14 yabancı uyruklu futbolcu yazılabilir."
Beşiktaş 8 yabancı, 2 Türk ile oynadı
Mert'in kırmızı kart görmesinin ardından Beşiktaş sahada 10 kişi kaldı. Ancak, devre arasından sonra yapılan değişikliklerin ardından Beşiktaş adına sahada 8 yabancı, 2 Türk oyuncu yer aldı. Peki, TFF Kural Kitabı, konuyla ilgili ne diyor? Detaylara göz atalım...
Mert oyundan atıldı
Beşiktaş'ta Mert Günok, ceza sahası dışında Mauro Icardi'yle girdiği pozisyonda elle oynadığı gerekçesiyle 29. dakikada kırmızı kart görerek oyun alanını terk etti. VAR incelemesinin ardından, hakem Halil Umut Meler, pozisyonu izledikten sonra Mert Günok'a kırmızı kartını çıkardı.
Mert'in oyundan çıkmasının ardından Burak Yılmaz, geçtiğimiz sene Galatasaray formasını giyen Kosovalı oyuncusu Rashica'yı da oyundan alarak kaleye Ersin Destanoğlu'nu geçirdi. Beşiktaş, dev derbide 10 kişi kaldı.
Kural ihlali mi yapıldı?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun oyun kurallarına göre, bir takımda kırmızı kart gören oyuncunun yerine maça Türk bir oyuncunun girmesi gerekmiyor. Yabancı kuralına göre, sahada 8 yabancı futbolcu yer alabilir. Yani bir takım sahada 10 kişiyken 8 yabancı futbolcuyla sahada mücadele etme hakkında sahip. Kırmızı kart gören bir takımın, sahada 3 Türk oyuncu ile mücadele etmesi gibi bir zorunluluk bulunmuyor.
TFF'nin yerli kuralına ilişkin kırmızı kart gören takımla ilgili kuralı şu şekilde:
"Müsabaka isim listesinde sahada, müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşulu ile müsabaka isim listesinde 14 yabancı uyruklu futbolcu yazılabilir."