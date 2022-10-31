Galatasaray - Beşiktaş derbisinin iddaa oranları

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak dev derbinin iddaa oranları belli oldu.
Okan Buruk yönetiminde taraftarının önünde derbiye çıkacak olan Galatasaray'ın kazanmasına 1.92 oran belirlendi.
Şenol Güneş ile yola devam etme kararı alan Beşiktaş'ın galip gelmesine 3.20 oran belirlendi. Beraberliğin oranı ise 3.35 olarak açıklandı.
Öte yandan derbide 2.5 Üst'ün oranı 1.57 olarak duyuruldu. 2.5 Alt'a ise 2.06 oran belirlendi.
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Okan Buruk yönetiminde taraftarının önünde derbiye çıkacak olan Galatasaray'ın kazanmasına 1.92 oran belirlendi.
Şenol Güneş ile yola devam etme kararı alan Beşiktaş'ın galip gelmesine 3.20 oran belirlendi. Beraberliğin oranı ise 3.35 olarak açıklandı.
Öte yandan derbide 2.5 Üst'ün oranı 1.57 olarak duyuruldu. 2.5 Alt'a ise 2.06 oran belirlendi.
DERBİYE HEMEN İDDAA OYNAMAK İÇİN TIKLA!
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