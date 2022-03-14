Galatasaray - Beşiktaş derbisinde seyirci rekoru kırılabilir

Beşiktaş derbisinde 50 binden fazla sarı-kırmızılı futbolseverin Nef Stadyumu'na hücum etmesi ve sezon rekorunu kırması bekleniyor.

Haber; Fanatik
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde seyirci rekoru kırılabilir
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14 Mart 2022 09:17
Beşiktaş derbisi öncesinde Galatasaray'da tüm biletler satıldı. Zorlu hava koşullarına rağmen 50 binden fazla Sarı-Kırmızılı futbolseverin Nef Stadyumu'na hücum etmesi ve sezon rekorunu kırması bekleniyor.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 25 Kasım'da Marsilya ile kozlarını paylaştı. Söz konusu karşılaşmayı 50 bine yakın Galatasaraylı futbolsever takip etti. Bu tarihten sonra Nef Stadyumu, eski günlerinden çok uzakta kaldı. 27 Şubat'ta Süper Lig 'de Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşan Cim Bom'u, Sami Yen'de 38 bin dolaylarında taraftar izledi. Şimdi ise Aslan, bugün ligde Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.

Olumsuz hava koşullarına rağmen Galatasaraylı futbolseverler, dev derbiye müthiş bir ilgi gösterdi, 50 binden fazla bilet satıldı. Maç saatinde Sarı-Kırmızılı taraftarların, dondurucu soğuğa rağmen Nef Stadyumu'na akın etmesi bekleniyor.

Ayrıca Siyah-Beyazlılar ile oynanacak karşılaşmanın Aslan için bir önemi daha var. Eğer büyük bir aksilik olmazsa seyirci konusunda Beşiktaş mücadelesinde sezonun rekoru kırılabilir.

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