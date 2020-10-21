Galatasaray Basketbol, Avrupa ilk maçında kaybetti

Galatasaray Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi ilk maçında Sassari'ye mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Galatasaray Basketbol, Avrupa ilk maçında kaybetti
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21 Ekim 2020 23:45
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında deplasmanda İtalya'nın Dinamo Sassari takıma 93-84 mağlup oldu.

Sardinya Adası'nın Sassari kentindeki Palaserradimigni Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 20-12 önde geçen İtalyan ekibi, soyunma odasına da 44-30 üstün gitti. 

Farkın kapanmasına izin vermeyen ve son periyoda 65-55 önde giren Dinamo Sassari, salondan 93-84 galip ayrıldı. 

Sarı-kırmızılı takım, gruptaki ikinci maçında 4 Kasım Çarşamba günü Danimarka'nın Bakken Bears ekibini ağırlayacak. 



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