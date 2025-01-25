Galatasaray attı, ofsayt kararı verildi

Galatasaray'ın Konyaspor karşısında Victor Osimhen ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

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Galatasaray attı, ofsayt kararı verildi
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25 Ocak 2025 20:26
Son güncelleme 25 Ocak 2025 20:33
Galatasaray'ın Konyaspor karşısında Victor Osimhen ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

53. dakikada Victor Osimhen'in attığı gol öncesinde Barış Alper Yılmaz topu kafayla indirdi ancak Barış'tan önce ofsaytta bulunan Abdülkerim'in rakibini engellediği gerekçesiyle ofsayt bayrağı havaya kalktı.

Pozisyon sonrası yaklaşık 3 dakikalık VAR incelemesi sonrası ofsayt kararı geçerli sayıldı.

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