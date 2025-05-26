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Galatasaray, Ali Habeşoğlu'nu transfer listesine ekledi.

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezon kadro çalışmaları kapsamında Ayvalıkgücü Belediyespor'da forma giyen genç forvet Ali Habeşoğlu'nu takibe aldı.

calendar 26 Mayıs 2025 11:52
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Ali Habeşoğlu'nu transfer listesine ekledi.
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Süper Lig'de üst üste üçüncü, toplamda 25'inci kez şampiyon olarak formasına 5'inci yıldız takma hakkını elde eden Galatasaray'ın ilk genç transfer hamlesini yapıp 3'üncü Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor'un 20 yaşında, 1.90 boyundaki golcüsü Ali Habeşoğlu'yla anlaştığı iddia edildi.

Sarı-kırmızılıların Ayvalıkgücü'yle 3'üncü Lig'de Play-Off finali oynayan genç milli futbolcuyu 4 yıllığına renklerine bağladığı, kamp döneminin ardından tecrübe kazanması için yeni sezonda 1'inci Lig'e kiralık yollamayı planladığı belirtildi.

Hatayspor'da profesyonel olup 2 yıl önce Somaspor'dan Ayvalık'a transfer olan Ali Habeşoğlu bu sezon 3'üncü Lig'de 21 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Takımının geçen hafta Küçükçekmece Sinopspor'la oynadığı Play-Off maçında hat-trick yapan Ali Habeşoğlu, sezon içinde performansıyla U20 Milli Takımı'na seçildi.

Ayvalıkgücü'yle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan futbolcu dün Antalya'daki Play-Off finalinde Kahramanmaraş İstiklalspor önündeki 3-1'lik yenilginin üzüntüsünü yaşadı.


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