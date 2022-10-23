Süper Lig'de Galatasaray'ın Alanyaspor'u ağırladığı karşılaşmada sarı-kırmızılılar 9 kişi kaldı.



Maçın 31. dakikasında Sacha Boey'in savunma arkasına atılan topa Daniel Candeias'ı tuttuğu gerekçesiyle kırmızı kart gördü. Galatasaray cephesi, hakem Ali Palabıyık'ın bu kartına itiraz etti ama sonuç değişmedi.



Kaleci Fernando Muslera, kırmızı kart kararına gösterdiği tepki nedeniyle sarı kart gördü.



Galatasaray Kulübü'nden paylaşımda " Sacha Boey, orta sahada rakibini tuttuğu gerekçesiyle maçın hakemi Ali Palabıyık tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı!" ifadeleri kullanıldı.



Bu arada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takım atağa çıkarken ilk yarıyı bitiren Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.



ALANYASPOR'UN PENALTI TEPKİSİ



Karşılaşmanın 43. dakikasında Alanyasporlu Yusuf Özdemir, Victor Nelsson'un müdahalesinin ardından Galatasaray ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık, VAR hakemi Koray Gençlerler ile görüştükten sonra oyunu devam ettirdi. Alanyaspor penaltı çalınmamasına tepki gösterdi.



GALATASARAY 9 KİŞİ BİTİRDİ



Galatasaray'ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı, 90+4. dakikada Efecan Karaca'ya müdahalesinin ardından kırmızı kart gördü ve sarı-kırmızılı takım mücadeleyi 9 kişi tamamladı.



DİLMEN: "BU ATAMAYI YAPMAYIN"



Kırmızı kartla ilgili konuşan Rıdvan Dilmen "Hakem bariz gol şansı olarak değerlendirdi. Hakemlik konusunda çok hassa bir dönemden geçiyor Türk futbolu. Dünkü Fenerbahçe maçında hakem atamasını ne kadar yanlış görüyorsam, Ali Palabıyık'ı da o kadar doğru bulmuyorum. Böyle gergin ortamlarda vermeyin, başka bir maçta verin. Faulle, Sacha Boey'e kırmızı çıkarması salise sürdü. Galatasaray kupada bile 20 bin kişi maçı izledi. Bu kadar gergin bir ortamda Ali Palabıyık'ı atamaları doğru değil. Bu pozisyon kesinlikle VAR'ı hak ediyordu. Kırmızıyı gösterebilir ama VAR'a gitse Muslera'nın pozisyonunu görebilir. Bu hakemin geçmiş yıllarda gelen bir travması var." dedi.



ERMAN TOROĞLU'NUN YORUMU



Hakem kararlarıyla ilgili konuşan Erman Toroğlu "Ali Palabıyık 3-4 hafta evvel bir maç yönetiyor, maç yangın oluyor. 3 tane büyük hata yapıyor. 100 üzerinden 25 alması lazım misal. Gözlemci odaya gidiyor, Ali Palabıyık 'Elim ıslak' deyip gözlemcinin elini sıkmıyor. Maçtan sonra gözlemci arabaya gidiyor geliyor. Bu beklemeden 'Uçağım var' deyip gidiyor. Gözlemci, bunu TFF'ye bildiriyor. Ceza alması lazım. Uzay mekiğinden geliyor ya hakemler. Sabri Çelik de Milli Birlik Komitesi gibi. Ona 'Evet', buna 'Paşam'. Böyle biri. Geçmişi temiz ama eyyamcı bir çocuk. Sabri Çelik herkese şerbet. Bu adam bu maça gelmez, verilmez kardeşim. Hiç tanımam Ali Palabıyık'ı. Siz bu hikayeyi kavuğuma anlatın, uzaydan, bilgisayardan veriyorsunuz ya hakemleri. Yazıyorsunuz. Bilgisayara verseniz Palabıyık'ın 7-8 hafta ceza alması lazım. Bana anlatmayın. Öyle pozisyonlar var ki bir yerde bir futbolcuyu itiyor, itenin lehine faul veriyor falan. Bir rezalet olmaya başladı maç. Palabıyık yerlerde sürünüyor. Ali Palabıyık, bulursa bir Alanyalı atar. Böyle hakemdir bunlar. Galatasaray, 10 kişiyle de yener bu Alanya'yı. Oturalım güzelce maç seyredelim diyoruz. Maçın içine eden bir hakem bu. Bu hakeme maç verilmez." ifadelerin kullandı.





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