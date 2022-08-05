GALATASARAY İLE ARSENAL ANLAŞTI

TORREIRA'NIN GALATASARAY'A MALİYETİ

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak için harekete geçmişti. İspanya ve Uruguay vatandaşlığı bulunan futbolcuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.Galatasaray, Lucas Torreira ile bugün resmi sözleşme imzalayacak. Söz konusu transfer için İtalya'da bir toplantı organize edildiği ve Arsenal'in gerekli belgeleri hazırladığı ifade edildi.Galatasaray'ın bu transfer için 6 milyon euro bonservis ve 1.5 milyon euro da bonusu kasasından çıkaracağı belirtiliyor. Futbolcunun sözleşmesi normal şartlarda 2023 yılında sona erecek. Anlaşma sağlanan futbolcu 48 saat içinde İstanbul'da olacak.