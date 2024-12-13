Galatasaray'a Trabzonspor öncesi iki müjde

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan ile İsmail Jakobs'un son durumu belli oldu

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Trabzonspor öncesi iki müjde
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13 Aralık 2024 17:23
Galatasaray'a Trabzonspor maçı öncesi müjdeli haber geldi.

Mehmet Özcan'ın aktardığı bilgiye göre Sarı-Kırmızılılar'da sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan ve İsmail Jakobs'un takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

Haberde, iki futbolcunun da Trabzonspor ile oynanacak maça yetişeceği belirtildi.

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray- Trabzonspor maçı 16 Aralık Pazartesi günü 21.00'de oynanacak. RAMS Park'ta oynanacak olan zorlu mücadele beİN Sports 1'den naklen yayınlanacak. 

 
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