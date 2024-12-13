Galatasaray'a Trabzonspor öncesi iki müjde

Galatasaray'a Trabzonspor maçı öncesi müjdeli haber geldi.
Mehmet Özcan'ın aktardığı bilgiye göre Sarı-Kırmızılılar'da sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan ve İsmail Jakobs'un takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.
Haberde, iki futbolcunun da Trabzonspor ile oynanacak maça yetişeceği belirtildi.
GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray- Trabzonspor maçı 16 Aralık Pazartesi günü 21.00'de oynanacak. RAMS Park'ta oynanacak olan zorlu mücadele beİN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Mehmet Özcan'ın aktardığı bilgiye göre Sarı-Kırmızılılar'da sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan ve İsmail Jakobs'un takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.
Haberde, iki futbolcunun da Trabzonspor ile oynanacak maça yetişeceği belirtildi.
GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray- Trabzonspor maçı 16 Aralık Pazartesi günü 21.00'de oynanacak. RAMS Park'ta oynanacak olan zorlu mücadele beİN Sports 1'den naklen yayınlanacak.