Galatasaray'a orta sahalardan ağır fatura!

Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'da orta sahanın faturası ağır oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a orta sahalardan ağır fatura!
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09 Kasım 2021 13:22
Lider Trabzonspor'un 9 puan gerisine düşen Galatasaray, zayıf karnından vuruldu.

Berkan ve Cicaldau dışında orta sahanın merkezinde sürekli arayışta olan Fatih Terim, Karagümrük maçında Emre Kılınç'a şans verdi. Emre kritik pas hatasıyla Bertolacci'nin golüne sebep oldu. Sarıkırmızılı takım bu sezon ikinci bölgedeki oyuncuların kaptırdığı topların bedelini ağır ödedi.

Aytaç Kara yüzünden St. Johnstone maçında Muslera kırmızı kart görüp penaltı yaptı. Taylan'ın hatasında Kasımpaşa, forveti Umut Bozok'la beraberliği yakaladı.

Assunçao'nun Kayseri'deki hatasına Emrah Başsan cezayı kesti. Berkan, Rize'de hem kırmızı kart gördü hem penaltı yaptı.

GEDSON VE ELNENY 'ÇOK' İSTEMİŞTİ

Sabah'ın haberine göre; sezon başında Gedson Fernandes ve Mohamed Elneny'nin peşinden koşan Galatasaray yüksek maliyetlere takıldı. Gedson için Benfica 15 milyon Euro isterken, Elneny de 3 yıllığına 10.5 milyon Euro talep etmişti.

Benfica'da 3 ayda 47 dakika süre alan Gedson, sözleşmesini uzatmadığı için kadro dışı bırakıldı. Sezon sonu serbest kalacak Elneny ise Arsenal'de 48 dakika forma giyebildi.

Assunçao'yu gönderme kararı alan sarı-kırmızılı yönetim, ara transfer döneminde hem Gedson hem de Elneny için girişimde bulunacak. 





 

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