Galatasaray'a milli ara piyangosu

Yoğun maç temposu ile hem fiziksel hem de mental olarak yorulan Galatasaraylı futbolculara milli ara gerçekten ilaç gibi gelecek.
Sarı-kırmızılılar, geçmiş dönemlerin aksine milli takımlara daha az futbolcu göndermenin rahatlığını yaşıyor. 5 Türk oyuncusunu Ay-Yıldızlı takımlara yollayan Aslan'ın sadece 4 yabancısı Türkiye'den maç için ayrıldı.
Muslera ve Torreira'nın Uruguay; Boey ve Ndombele'nin Fransa; Angelino'nun İspanya; Oliveira'nın Portekiz; Tete'nin Brezilya; Mertens'in Belçika; İcardi'nin de Arjantin'e gitmeyip dinlenecek olması, Okan Buruk'u rahatlatacak.
Sakat olan Ziyech ise Fas Milli Takımı kampına katıldı.
Sarı-kırmızılılar, geçmiş dönemlerin aksine milli takımlara daha az futbolcu göndermenin rahatlığını yaşıyor. 5 Türk oyuncusunu Ay-Yıldızlı takımlara yollayan Aslan'ın sadece 4 yabancısı Türkiye'den maç için ayrıldı.
Muslera ve Torreira'nın Uruguay; Boey ve Ndombele'nin Fransa; Angelino'nun İspanya; Oliveira'nın Portekiz; Tete'nin Brezilya; Mertens'in Belçika; İcardi'nin de Arjantin'e gitmeyip dinlenecek olması, Okan Buruk'u rahatlatacak.
Sakat olan Ziyech ise Fas Milli Takımı kampına katıldı.