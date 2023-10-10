Galatasaray'a milli ara piyangosu

Galatasaray, milli takımlara geçmişe oranla daha az futbolcu göndermenin rahatlığını yaşıyor. Bu nedenle milli ara, yoğun bir fikstürden geçen Galatasaray için ilaç olacak.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a milli ara piyangosu
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10 Ekim 2023 11:29
Yoğun maç temposu ile hem fiziksel hem de mental olarak yorulan Galatasaraylı futbolculara milli ara gerçekten ilaç gibi gelecek.

Sarı-kırmızılılar, geçmiş dönemlerin aksine milli takımlara daha az futbolcu göndermenin rahatlığını yaşıyor. 5 Türk oyuncusunu Ay-Yıldızlı takımlara yollayan Aslan'ın sadece 4 yabancısı Türkiye'den maç için ayrıldı.

Muslera ve Torreira'nın Uruguay; Boey ve Ndombele'nin Fransa; Angelino'nun İspanya; Oliveira'nın Portekiz; Tete'nin Brezilya; Mertens'in Belçika; İcardi'nin de Arjantin'e gitmeyip dinlenecek olması, Okan Buruk'u rahatlatacak.

Sakat olan Ziyech ise Fas Milli Takımı kampına katıldı.

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