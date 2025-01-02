Galatasaray'a imar müjdesi

G.Saray'ın dev projesi için merakla beklenen imar değişikliği gerçekleşti. RAMS Park'ın yanında yapılması planlanan kapalı spor salonu için tüm izinler alındı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a imar müjdesi
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02 Ocak 2025 10:03
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in aylar önce duyurduğu Rams Park ile Vadi İstanbul AVM arasında kalan arazi için beklenen imar değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından resmen açıklandı.

Yeni planlamaya göre; yol ve park alanı olarak 62 dönümlük bölgeye Galatasaray, kapalı spor salonu merkezli tam kapsamlı bir kompleks yapabilecek.

45 bin metrekareye kadar uzanan inşaat planlaması ile kurgulanan projenin içinde basketbol, voleybol salonlarının yanı sıra yüzme şubesinin faydalanabileceği olimpik seviyede kapalı yüzme havuzu da yer alacak. Başkan Özbek bu projenin hayata geçmesiyle futbol şubesi ile bütün spor branşlarının bir araya toplanacağını, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin tam anlamıyla işlevini yerine getireceğini söyledi.

Ayrıca imar değişikliği ve alınan resmi izinler sonunda proje kapsamında taraftarların faydalanabileceği restoranlar, konaklama tesisi ve konferans salonları da inşa edilecek.

TEK ÇATI ALTINDA TAM BİR G.SARAY DÜNYASI

Galatasaray yönetimi bu dev proje sonunda tek çatı altında tam bir Galatasaray dünyası oluşturmayı hedefliyor. Taraftarlar bu kompleks sayesinde maç günlerinde eşsiz bir spor ve eğlence festivali yaşayabilecek.  

 
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