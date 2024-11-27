Galatasaray'a dünya şampiyonu sol bek: Tagliafico

Galatasaray'ın ara transfer döneminde gerçekleştirmek istediği transferlerden biri de sol bek pozisyonunda olacak.
Sezon başında 8 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesiyle kiralanan Ismail Jakobs'un iki kez üst üste yaşadığı sakatlık ve kadroda herhangi bir alternatifinin olmaması, bu bölgeye bir takviyeyi daha zorunlu kılıyor.
Teknik patron Okan Buruk bu yüzden devre arasında hiç vakit kaybedilmeden sol bek transferi yapılmasını istiyor. Liste şimdiden belirlenmiş durumda, yönetim de bu işi en kısa sürede çözmek istediğinden ilk olarak daha kolay seçeneklere yöneldi.
Tagliafico ismi gündemde
Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden biri Nicolas Tagliafico. Yaz döneminde de adı Galatasaray'la anılan, sezon başında kaybettiği formasını son haftalarda tekrar geri alan 32 yaşındaki savunmacının sözleşmesi lig bitimiyle birlikte sona erecek.
Yaşadığı finansal kriz çerçevesinde geçici küme düşme cezası alan ve transfer yasağıyla karşılaşan Lyon'un, kontrat feshetme ihtimaline karşı devreye giren Galatasaray, ilk olarak Tagliafico'yu ikna etmeye çalışacak. Sarı-Kırmızılılar oyuncuyu bedelsiz olarak renklerine bağlamayı hedefliyor.
Ajax'ta parlamıştı
Arjantin'de doğan ve aynı zamanda İtalya vatandaşı da olan 1.72 boyundaki Tagliafico, özellikle Ajax formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli işlere imza atmıştı.
3.5 yıl Hollanda devinde oynadıktan sonra 2022 yazında Lyon'a giden Güney Amerikalı futbolcu, 67 kez de milli takımı için mücadele etti ve 2022'de Dünya Kupası'nı kazanan takımın parçalarındandı.
Sol bekin yanı sıra sol stoper olarak da görev yapabilen tecrübeli savunmacı, kariyeri boyunca 451 resmi maça çıkarken 26 gol attı, 36 da asist yaptı ve hücuma katkısıyla dikkat çekti.
Sezon başında 8 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesiyle kiralanan Ismail Jakobs'un iki kez üst üste yaşadığı sakatlık ve kadroda herhangi bir alternatifinin olmaması, bu bölgeye bir takviyeyi daha zorunlu kılıyor.
Teknik patron Okan Buruk bu yüzden devre arasında hiç vakit kaybedilmeden sol bek transferi yapılmasını istiyor. Liste şimdiden belirlenmiş durumda, yönetim de bu işi en kısa sürede çözmek istediğinden ilk olarak daha kolay seçeneklere yöneldi.
Tagliafico ismi gündemde
Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden biri Nicolas Tagliafico. Yaz döneminde de adı Galatasaray'la anılan, sezon başında kaybettiği formasını son haftalarda tekrar geri alan 32 yaşındaki savunmacının sözleşmesi lig bitimiyle birlikte sona erecek.
Yaşadığı finansal kriz çerçevesinde geçici küme düşme cezası alan ve transfer yasağıyla karşılaşan Lyon'un, kontrat feshetme ihtimaline karşı devreye giren Galatasaray, ilk olarak Tagliafico'yu ikna etmeye çalışacak. Sarı-Kırmızılılar oyuncuyu bedelsiz olarak renklerine bağlamayı hedefliyor.
Ajax'ta parlamıştı
Arjantin'de doğan ve aynı zamanda İtalya vatandaşı da olan 1.72 boyundaki Tagliafico, özellikle Ajax formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli işlere imza atmıştı.
3.5 yıl Hollanda devinde oynadıktan sonra 2022 yazında Lyon'a giden Güney Amerikalı futbolcu, 67 kez de milli takımı için mücadele etti ve 2022'de Dünya Kupası'nı kazanan takımın parçalarındandı.
Sol bekin yanı sıra sol stoper olarak da görev yapabilen tecrübeli savunmacı, kariyeri boyunca 451 resmi maça çıkarken 26 gol attı, 36 da asist yaptı ve hücuma katkısıyla dikkat çekti.