Galatasaray'a Abdülkerim'den müjdeli haber!

Trabzonspor deplasmanında sakatlanan ve dönüş sürecinin 6 hafta olması beklenen Abdülkerim Bardakcı, iki haftalık yoğun tedavi sonucunda iyileşti.
Florya'da düz koşulara başlayan Abdülkerim, kupadaki Bandırma sınavında riske edilmeyecek ancak ligdeki Başakşehir maçına yetişecek.
29 yaşındaki futbolcu, sakatlığı sonrası İstanbulspor, Gaziantep FK ve Samsunspor maçlarında yer alamamıştı.
Galatasaray'da bu sezon 32 maça çıkan milli futbolcu, 5 kez gol sevinci yaşadı.
Florya'da düz koşulara başlayan Abdülkerim, kupadaki Bandırma sınavında riske edilmeyecek ancak ligdeki Başakşehir maçına yetişecek.
29 yaşındaki futbolcu, sakatlığı sonrası İstanbulspor, Gaziantep FK ve Samsunspor maçlarında yer alamamıştı.
Galatasaray'da bu sezon 32 maça çıkan milli futbolcu, 5 kez gol sevinci yaşadı.