Galatasaray'a Abdülkerim'den müjdeli haber!

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı, Başakşehir karşılaşmasına yetişecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Abdülkerim'den müjdeli haber!
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05 Şubat 2024 10:14
Trabzonspor deplasmanında sakatlanan ve dönüş sürecinin 6 hafta olması beklenen Abdülkerim Bardakcı, iki haftalık yoğun tedavi sonucunda iyileşti.

Florya'da düz koşulara başlayan Abdülkerim, kupadaki Bandırma sınavında riske edilmeyecek ancak ligdeki Başakşehir maçına yetişecek.

29 yaşındaki futbolcu, sakatlığı sonrası İstanbulspor, Gaziantep FK ve Samsunspor maçlarında yer alamamıştı.

Galatasaray'da bu sezon 32 maça çıkan milli futbolcu, 5 kez gol sevinci yaşadı.

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