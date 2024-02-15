Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Sparta Prag ile karşılaştı.
RAMS Park'ta oynanan maçı 3-2 Galatasaray kazandı. Galatasaray 19. dakikada Kerem Demirbay ile öne geçti. Prag bu gole 47. dakikada Angelo Precioda ile karşılık verdi. Temsilcimiz 60. dakikada Mertens'in golüyle yeniden öne geçti. Bu golden yalnızca 5 dakika sonra Jan Kutcha Prag adına eşitliği yakaladı. Galatasaray Icardi ile 90+1. dakikada bir gol daha buldu ve 3-2 öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele 3-2 sona erdi.
Galatasaray'da Victor Nelsson 62. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Sparta Prag'ta ise 80. dakikada Matej Rynes ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Sarı kırmızılı takımda Kaan Ayhan 55. dakikada sakatlanarak yerini Abdülkerim Bardakcı'ya bıraktı.
Karşılaşmanın rövanşı 22 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak.
OKAN BURUK'TAN DEĞİŞİKLİK YOK
Okan Buruk, son 3 Süper Lig maçının kadrosunu korudu.
Buruk, RAMS Park'ta yapılan maça Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Victor Nelsson, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'ini sürdü.
Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Wilfried Zaha, Tete, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Tanguy Ndombele, Carlos Vinicius bekledi.
Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 2-1 kazandıkları Gaziantep FK, 24. haftasında 2-0 galip geldikleri Yılport Samsunspor ve 25. haftada 2-0 galip tamamladıkları RAMS Başakşehir mücadelelerinde görevlendirdiği başlangıç kadrosunu bozmadı.
AURIER KADRODA YOK
Galatasaray'ın yeni transferi Serge Aurier maç kadrosunda yer almadı.
Sarı-kırmızılı takımın ara transfer döneminde kadroya kattığı Fildişi Sahilli sağ bek, şampiyon oldukları Afrika Uluslar Kupası'ndan dün döndü. Henüz takımla antrenmana çıkmayan 31 yaşındaki futbolcu, Sparta Prag maçının kadrosunda yer bulmadı.
Galatasaray'da ayrıca UEFA listesine yazılmayan yeni transfer Derrick Köhn ile Eyüp Aydın da kadroda yer almadı.
OLIVEIRA DÖNDÜ
Galatasaray'ın Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira, 12 resmi maçın ardından kadroya alındı.
Aralık ayının ortalarında antrenmanda göğüs kasından sakatlanan ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalan Oliveira, Süper Lig'de 10, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maç kaçırdı. Sparta Prag maçının kadrosuna alınan tecrübeli futbolcu, uzun sürenin ardından müsabaka kadrosuna girdi.
Süper Lig'in 21. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinde sakatlanan Abdülkerim Bardakcı da 4'ü lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 5 resmi maçın ardından kadroya döndü.
İki futbolcu da yedekler arasında şans bekledi.
İLK CİDDİ ATAK PRAG'TAN
Sparta Prag maçın 8. dakikasında Galatasaray kalesinde etkili oldu. Sol çaprazda topla buluşan Birmancevic, kısa düşen topu iyi kontrol etti. Sağ ayağıyla yakın mesafeden yaptığı vuruşu kaleci Fernando Muslera çıkardı.
Bu pozisyondan bir dakika sonra Galatasaray etkili geldi. Barış Alper sağ kanattan son çizgiye inip içeri sert bir top kesti. Kale önünde hiçkimse o topa dokunamadı.
Galatasaray, Sparta Prag'ın ilk dakikalardaki baskısından kurtuldu ve oyunun kontrolünü ele almaya başladı.
BARIŞ ALPER VURAMADI
Galatasaray, 18. dakikada Barış Alper ile gole yaklaştı. Icardi'nin savunma arkasına ayağının dışıyla gönderdiği harika topu Barış Alper Yılmaz iyi kontrol etti. Ceza sahasına girer girmez vuruşunu yapmak istedi ama savunma son anda araya girdi.
GALATASARAY ÖNE GEÇTİ
Temsilcimiz Galatasaray, Kerem Demirbay ile öne geçti. Icardi'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Kerem, sol ayağıyla dar açıdan çok sert vurdu. Kaleci Vindahl'ın kapattığı köşeden top ağlarla buluştu.
Sarı kırmızılı takım bu golün ardından baskısını iyice artırdı. Sparta Prag bu golden sonra temsilcimizin kalesine gelmekte güçlük yaşadı.
KEREM AKTÜRKOĞLU ÇEVİRDİ, MERTENS KAÇIRDI
Hızlı gelişen Galatasaray atağında Kerem Aktürkoğlu, 33. dakikada son çizgiye indi ve içeri iyi bir top çevirdi. Belçikalı yıldız Dries Mertens'in gelişine vuruşu yandan auta gitti. Temsilcimiz bir organize atağı daha gole çeviremedi.
FERNANDO MUSLERA ÇIKARDI
Sparta Prag yediği golden 15 dakika sonra ilk kez Galatasaray kalesine geldi. Sol kanattan kullanılan taç atışında Kairinen, topu penaltı noktasındaki Kuchta'ya çevirdi. Onun gelişine vurşunu kaleci Muslera kurtardı.
Galatasaray Mertens ile rakip kaleyi yokladı. Kaleye yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Mertens, doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci parmaklarının ucuyla topu çeldi. İlk yarı bu skorla sona erdi.
SPARTA BERABERLİĞİ YAKALADI
Sparta Prag 47. dakikada eşitliği yakaladı. Soldan yapılan ortayı Icardi kafayla uzaklaştırdı. Dönen topa Precioda gelişine çok sert vurdu. Yerden giden top ağlarla buluştu.
ICARDI'NİN TOPU DİREKTEN DÖNDÜ
Kerem'in savunma arkasına gönderdiği topta Icardi karşı karşıya kaldı. Arjantinli oyuncu yaptığı vuruşta direği geçemedi.
KAAN AYHAN DEVAM EDEMEDİ
Sarı-kırmızılı takımda Kaan Ayhan, ikinci yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Kaan Ayhan yerine 55. dakikada Abdülkerim Bardakcı oyuna dahil oldu.
GALAATSARAY 2-1 ÖNE GEÇTİ!
Galatasaray yediği golün ardından baskısını arttırdı. Sağ kanatta topla buluşan Belçikalı sert bir vuruş yaptı. Savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu.
NELSSON KIRMIZI, SPARTA GOLÜ ATTI
Galatasaray'da Victor Nelsson, Sparta Prag maçında kırmızı kart gördü. Nelsson, karşılaşmanın 62. dakikasında gelişen Sparta Prag atağında Birmancevic'e faul yaptı.
Hakem Alejandro Hernandez, Nelsson'u son adam olarak değerlendirdi ve Danimarkalı oyuncuya kırmızı kart gösterdi. Galatasaray'ın kırmızı kart görmesinden iki dakika sonra Sparta Prag skoru Kutcha'nın kafa golüyle 2-2'ye getirdi.
TORREIRA VURDU KALECİ
Berkan Kutlu'nun soldan ceza sahasına gönderdiği topa Torreira kale önünde kafayı vurdu. Kaleci son anda topu çeldi.
Prag'a avantajlı gitmelk isteyen ve 10 kişi kalan Galatasaray üst üste ataklarla rakip kaleyi zorlamaya devam etti.
PRAG DA 10 KİŞİ KALDI
Dakikalar 80'i gösterdiğinde Sparta Prag'ta Rynes kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Rynes sağ taç çizgisinde Barış Alper'e yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
90+1'DE ICARDI SAHNEYE ÇIKTI
Galatasaray, 90+1'de Icardi'nin golüyle öne geçti. Barış Alper'in pasında yay üzerinde topla buluşan Icardi, önünü boşaltıp vuruşunu yaptı. Yerden giden top kalecinin sağından ağlarla buluştu. Maçta başka gol çıkmadı ve temsilcimiz sahadan 3-2 galip ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
İlk dakikada Kuchta'nın soldan ortasında Laçi'nin ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
6. dakikada sol korner çizgisi direği yakınında Kerem Demirbay'ın hatalı pası sonucunda Nelsson'dan önce araya girerek topu kapan Birmancevic'in çaprazdan yaptığı vuruşta, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.
19. dakikada Galatasaray öne geçti. Icardi'nin pasıyla topla buluşan Kerem Demirbay, önündeki boş alanı iyi değerlendirerek sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kerem'in dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Vindahl'ın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
33. dakikada Mertens'in ceza yayının sağından şutunda kaleci Vindahl'ın çeldiği top penaltı noktası civarındaki Torreira'ya geldi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
36. dakikada Sparta Prag gole çok yaklaştı. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Birmancevic, pasını daha uygun durumdaki Kuchta'ya verdi. Bu oyuncunun altıpasın gerisinden çıkardığı şutta meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.
44. dakikada Birmancevic'in yaklaşık 30 metreden, cepheden yaptığı vuruşta top kaleci Muslera'nın solundan auta çıktı.
Galatasaray, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR(İKİNCİ YARI)
47. dakikada Sparta Prag beraberliği yakaladı. Kairinen'in soldan ceza sahasına havalandırdığı topu Icardi kafasıyla uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza yayının sağında topla buluşan Preciado'nun düzgün vuruşunda savunmanın arasından giden meşin yuvarlak, Muslera'nın sağından filelerle buluştu: 1-1.
50. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı serbest atışta Icardi'nin ceza alanında yaptığı kafa vuruşunda, top direğin üstünden auta çıktı.
54. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun yerden uzun pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Icardi'nin kaleci Vindahl ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topa sahip olan savunma, tehlikeyi savuşturdu.
61. dakikada Galatasaray ikinci golü kaydetti. Ceza alanı dışı sağ çaprazda Mertens'in şık vuruşunda savunmada Krejci'nin kafasına çarpan meşin yuvarlak, yön değiştirip kaleci Vindahl'ı yanıltarak ağlara gitti: 2-1.
65. dakikada Sparta Prag yeniden skorda dengeyi sağladı. Preciado'nun sağdan ceza alanına ortasında penaltı noktası yakınında Kuchta'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın bakışları arasında filelerle buluştu: 2-2.
70. dakikada Berkan Kutlu'nun soldan ortasında Torreira'nın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Vindahl topu son anda kornere çeldi.
80. dakikada Sparta Prag 10 kişi kaldı. 50. dakikada ilk sarı kartını gören Rynes, 80. dakikada Barış Alper Yılmaz'a yaptığı müdahalenin ardından hakem Alejandro Hernandez'den ikinci sarı kartı alarak kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
90. dakikada konuk takım önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Kairinen'in orta sahada yerden pasında savunmanın arkasına sarkan ve topla buluşan Wiesner, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra sert vurdu. Meşin yuvarlak, kalesini zamanında terk eden Muslera'nın suratına çarparak uzaklaştı.
90+1. dakikada Mauro Icardi sahneye çıktı ve Galatasaray tekrar öne geçti. Barış Alper'in sağdan pasında ceza yayı içinde topla buluşan Icardi, yerden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-2.
Galatasaray, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Diego Sanchez Rojo (İspanya)
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Dk. 55 Abdülkerim Bardakcı), Sanchez, Nelsson, Berkan Kutlu, Torreira (Dk. 90+1 Ndombele), Kerem Demirbay (Dk. 84 Zaha), Barış Alper Yılmaz, Mertens (Dk. 90+1 Vinicius), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 84 Tete), Icardi
Sparta Prag: Vindahl, Vitik, Sorensen, Krejci, Preciado (Dk. 74 Wiesner), Kairinen, Laçi (Dk. 74 Solbakken), Rynes, Karabec (Dk. 65 Haraslin), Birmancevic (Dk. 84 Sadilek), Kuchta (Dk. 84 Olatunji)
Goller: Dk. 19 Kerem Demirbay, Dk. 61 Krejci (Kendi kalesine), Dk. 90+1 Icardi (Galatasaray), Dk. 47 Preciado, Dk. 65 Kuchta (Sparta Prag)
Kırmızı kartlar: Dk. 62 Nelsson (Galatasaray), Dk. 80 Rynes (Sparta Prag)
Sarı kartlar: Dk. 41 Laçi, Dk. 79 Birmancevic, Dk. 82 Krejci (Sparta Prag), Dk. 47 Barış Alper Yılmaz, Dk. 82 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)
RAMS Park'ta oynanan maçı 3-2 Galatasaray kazandı. Galatasaray 19. dakikada Kerem Demirbay ile öne geçti. Prag bu gole 47. dakikada Angelo Precioda ile karşılık verdi. Temsilcimiz 60. dakikada Mertens'in golüyle yeniden öne geçti. Bu golden yalnızca 5 dakika sonra Jan Kutcha Prag adına eşitliği yakaladı. Galatasaray Icardi ile 90+1. dakikada bir gol daha buldu ve 3-2 öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele 3-2 sona erdi.
Galatasaray'da Victor Nelsson 62. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Sparta Prag'ta ise 80. dakikada Matej Rynes ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Sarı kırmızılı takımda Kaan Ayhan 55. dakikada sakatlanarak yerini Abdülkerim Bardakcı'ya bıraktı.
Karşılaşmanın rövanşı 22 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak.
OKAN BURUK'TAN DEĞİŞİKLİK YOK
Okan Buruk, son 3 Süper Lig maçının kadrosunu korudu.
Buruk, RAMS Park'ta yapılan maça Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Victor Nelsson, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'ini sürdü.
Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Wilfried Zaha, Tete, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Tanguy Ndombele, Carlos Vinicius bekledi.
Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 2-1 kazandıkları Gaziantep FK, 24. haftasında 2-0 galip geldikleri Yılport Samsunspor ve 25. haftada 2-0 galip tamamladıkları RAMS Başakşehir mücadelelerinde görevlendirdiği başlangıç kadrosunu bozmadı.
AURIER KADRODA YOK
Galatasaray'ın yeni transferi Serge Aurier maç kadrosunda yer almadı.
Sarı-kırmızılı takımın ara transfer döneminde kadroya kattığı Fildişi Sahilli sağ bek, şampiyon oldukları Afrika Uluslar Kupası'ndan dün döndü. Henüz takımla antrenmana çıkmayan 31 yaşındaki futbolcu, Sparta Prag maçının kadrosunda yer bulmadı.
Galatasaray'da ayrıca UEFA listesine yazılmayan yeni transfer Derrick Köhn ile Eyüp Aydın da kadroda yer almadı.
OLIVEIRA DÖNDÜ
Galatasaray'ın Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira, 12 resmi maçın ardından kadroya alındı.
Aralık ayının ortalarında antrenmanda göğüs kasından sakatlanan ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalan Oliveira, Süper Lig'de 10, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maç kaçırdı. Sparta Prag maçının kadrosuna alınan tecrübeli futbolcu, uzun sürenin ardından müsabaka kadrosuna girdi.
Süper Lig'in 21. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinde sakatlanan Abdülkerim Bardakcı da 4'ü lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 5 resmi maçın ardından kadroya döndü.
İki futbolcu da yedekler arasında şans bekledi.
İLK CİDDİ ATAK PRAG'TAN
Sparta Prag maçın 8. dakikasında Galatasaray kalesinde etkili oldu. Sol çaprazda topla buluşan Birmancevic, kısa düşen topu iyi kontrol etti. Sağ ayağıyla yakın mesafeden yaptığı vuruşu kaleci Fernando Muslera çıkardı.
Bu pozisyondan bir dakika sonra Galatasaray etkili geldi. Barış Alper sağ kanattan son çizgiye inip içeri sert bir top kesti. Kale önünde hiçkimse o topa dokunamadı.
Galatasaray, Sparta Prag'ın ilk dakikalardaki baskısından kurtuldu ve oyunun kontrolünü ele almaya başladı.
BARIŞ ALPER VURAMADI
Galatasaray, 18. dakikada Barış Alper ile gole yaklaştı. Icardi'nin savunma arkasına ayağının dışıyla gönderdiği harika topu Barış Alper Yılmaz iyi kontrol etti. Ceza sahasına girer girmez vuruşunu yapmak istedi ama savunma son anda araya girdi.
GALATASARAY ÖNE GEÇTİ
Temsilcimiz Galatasaray, Kerem Demirbay ile öne geçti. Icardi'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Kerem, sol ayağıyla dar açıdan çok sert vurdu. Kaleci Vindahl'ın kapattığı köşeden top ağlarla buluştu.
Sarı kırmızılı takım bu golün ardından baskısını iyice artırdı. Sparta Prag bu golden sonra temsilcimizin kalesine gelmekte güçlük yaşadı.
KEREM AKTÜRKOĞLU ÇEVİRDİ, MERTENS KAÇIRDI
Hızlı gelişen Galatasaray atağında Kerem Aktürkoğlu, 33. dakikada son çizgiye indi ve içeri iyi bir top çevirdi. Belçikalı yıldız Dries Mertens'in gelişine vuruşu yandan auta gitti. Temsilcimiz bir organize atağı daha gole çeviremedi.
FERNANDO MUSLERA ÇIKARDI
Sparta Prag yediği golden 15 dakika sonra ilk kez Galatasaray kalesine geldi. Sol kanattan kullanılan taç atışında Kairinen, topu penaltı noktasındaki Kuchta'ya çevirdi. Onun gelişine vurşunu kaleci Muslera kurtardı.
Galatasaray Mertens ile rakip kaleyi yokladı. Kaleye yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Mertens, doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci parmaklarının ucuyla topu çeldi. İlk yarı bu skorla sona erdi.
SPARTA BERABERLİĞİ YAKALADI
Sparta Prag 47. dakikada eşitliği yakaladı. Soldan yapılan ortayı Icardi kafayla uzaklaştırdı. Dönen topa Precioda gelişine çok sert vurdu. Yerden giden top ağlarla buluştu.
ICARDI'NİN TOPU DİREKTEN DÖNDÜ
Kerem'in savunma arkasına gönderdiği topta Icardi karşı karşıya kaldı. Arjantinli oyuncu yaptığı vuruşta direği geçemedi.
KAAN AYHAN DEVAM EDEMEDİ
Sarı-kırmızılı takımda Kaan Ayhan, ikinci yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Kaan Ayhan yerine 55. dakikada Abdülkerim Bardakcı oyuna dahil oldu.
GALAATSARAY 2-1 ÖNE GEÇTİ!
Galatasaray yediği golün ardından baskısını arttırdı. Sağ kanatta topla buluşan Belçikalı sert bir vuruş yaptı. Savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu.
NELSSON KIRMIZI, SPARTA GOLÜ ATTI
Galatasaray'da Victor Nelsson, Sparta Prag maçında kırmızı kart gördü. Nelsson, karşılaşmanın 62. dakikasında gelişen Sparta Prag atağında Birmancevic'e faul yaptı.
Hakem Alejandro Hernandez, Nelsson'u son adam olarak değerlendirdi ve Danimarkalı oyuncuya kırmızı kart gösterdi. Galatasaray'ın kırmızı kart görmesinden iki dakika sonra Sparta Prag skoru Kutcha'nın kafa golüyle 2-2'ye getirdi.
TORREIRA VURDU KALECİ
Berkan Kutlu'nun soldan ceza sahasına gönderdiği topa Torreira kale önünde kafayı vurdu. Kaleci son anda topu çeldi.
Prag'a avantajlı gitmelk isteyen ve 10 kişi kalan Galatasaray üst üste ataklarla rakip kaleyi zorlamaya devam etti.
PRAG DA 10 KİŞİ KALDI
Dakikalar 80'i gösterdiğinde Sparta Prag'ta Rynes kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Rynes sağ taç çizgisinde Barış Alper'e yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
90+1'DE ICARDI SAHNEYE ÇIKTI
Galatasaray, 90+1'de Icardi'nin golüyle öne geçti. Barış Alper'in pasında yay üzerinde topla buluşan Icardi, önünü boşaltıp vuruşunu yaptı. Yerden giden top kalecinin sağından ağlarla buluştu. Maçta başka gol çıkmadı ve temsilcimiz sahadan 3-2 galip ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
İlk dakikada Kuchta'nın soldan ortasında Laçi'nin ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
6. dakikada sol korner çizgisi direği yakınında Kerem Demirbay'ın hatalı pası sonucunda Nelsson'dan önce araya girerek topu kapan Birmancevic'in çaprazdan yaptığı vuruşta, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.
19. dakikada Galatasaray öne geçti. Icardi'nin pasıyla topla buluşan Kerem Demirbay, önündeki boş alanı iyi değerlendirerek sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kerem'in dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Vindahl'ın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
33. dakikada Mertens'in ceza yayının sağından şutunda kaleci Vindahl'ın çeldiği top penaltı noktası civarındaki Torreira'ya geldi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
36. dakikada Sparta Prag gole çok yaklaştı. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Birmancevic, pasını daha uygun durumdaki Kuchta'ya verdi. Bu oyuncunun altıpasın gerisinden çıkardığı şutta meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.
44. dakikada Birmancevic'in yaklaşık 30 metreden, cepheden yaptığı vuruşta top kaleci Muslera'nın solundan auta çıktı.
Galatasaray, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR(İKİNCİ YARI)
47. dakikada Sparta Prag beraberliği yakaladı. Kairinen'in soldan ceza sahasına havalandırdığı topu Icardi kafasıyla uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza yayının sağında topla buluşan Preciado'nun düzgün vuruşunda savunmanın arasından giden meşin yuvarlak, Muslera'nın sağından filelerle buluştu: 1-1.
50. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı serbest atışta Icardi'nin ceza alanında yaptığı kafa vuruşunda, top direğin üstünden auta çıktı.
54. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun yerden uzun pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Icardi'nin kaleci Vindahl ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topa sahip olan savunma, tehlikeyi savuşturdu.
61. dakikada Galatasaray ikinci golü kaydetti. Ceza alanı dışı sağ çaprazda Mertens'in şık vuruşunda savunmada Krejci'nin kafasına çarpan meşin yuvarlak, yön değiştirip kaleci Vindahl'ı yanıltarak ağlara gitti: 2-1.
65. dakikada Sparta Prag yeniden skorda dengeyi sağladı. Preciado'nun sağdan ceza alanına ortasında penaltı noktası yakınında Kuchta'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın bakışları arasında filelerle buluştu: 2-2.
70. dakikada Berkan Kutlu'nun soldan ortasında Torreira'nın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Vindahl topu son anda kornere çeldi.
80. dakikada Sparta Prag 10 kişi kaldı. 50. dakikada ilk sarı kartını gören Rynes, 80. dakikada Barış Alper Yılmaz'a yaptığı müdahalenin ardından hakem Alejandro Hernandez'den ikinci sarı kartı alarak kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
90. dakikada konuk takım önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Kairinen'in orta sahada yerden pasında savunmanın arkasına sarkan ve topla buluşan Wiesner, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra sert vurdu. Meşin yuvarlak, kalesini zamanında terk eden Muslera'nın suratına çarparak uzaklaştı.
90+1. dakikada Mauro Icardi sahneye çıktı ve Galatasaray tekrar öne geçti. Barış Alper'in sağdan pasında ceza yayı içinde topla buluşan Icardi, yerden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-2.
Galatasaray, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Diego Sanchez Rojo (İspanya)
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Dk. 55 Abdülkerim Bardakcı), Sanchez, Nelsson, Berkan Kutlu, Torreira (Dk. 90+1 Ndombele), Kerem Demirbay (Dk. 84 Zaha), Barış Alper Yılmaz, Mertens (Dk. 90+1 Vinicius), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 84 Tete), Icardi
Sparta Prag: Vindahl, Vitik, Sorensen, Krejci, Preciado (Dk. 74 Wiesner), Kairinen, Laçi (Dk. 74 Solbakken), Rynes, Karabec (Dk. 65 Haraslin), Birmancevic (Dk. 84 Sadilek), Kuchta (Dk. 84 Olatunji)
Goller: Dk. 19 Kerem Demirbay, Dk. 61 Krejci (Kendi kalesine), Dk. 90+1 Icardi (Galatasaray), Dk. 47 Preciado, Dk. 65 Kuchta (Sparta Prag)
Kırmızı kartlar: Dk. 62 Nelsson (Galatasaray), Dk. 80 Rynes (Sparta Prag)
Sarı kartlar: Dk. 41 Laçi, Dk. 79 Birmancevic, Dk. 82 Krejci (Sparta Prag), Dk. 47 Barış Alper Yılmaz, Dk. 82 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)