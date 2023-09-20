Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında sahasında Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Rams Park'taki mücadelede 2-0 geriye düşen Galatasaray, 2 dakikada geri döndü ve puanı aldı.
Galatasaray'ın gollerini 86. dakikada Sacha Boey ve 88. dakikada Tete attı. Karşılaşmada Kopenhag'ın golleri 35. dakikada Muhammed Elyounoussi ve 58. dakikada Diogo Gonçalves'ten geldi.
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, 24. dakikada direği geçemedi.
Kopenhag'da Elias Jelert, 73. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonucun ardından iki takım da grup aşamasına birer puanla başladı.
Galatasaray, gruplardaki ikinci hafta maçlarında Manchester United deplasmanına gidecek. Kopenhag sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak.
OKAN BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında Danimarka'nın Kopenhag ekibini konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda tek değişiklikle sahaya çıktı.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de Yılport Samsunspor'u 4-2 yendikleri maçta görev alan oyunculardan Mateus Tete'yi yedeğe çekerken, Kopenhag karşısında bu futbolcunun yerine Hakim Ziyech'i ilk 11'de sahaya sürdü.
Faslı futbolcu Hakim Ziyech, sarı-kırmızılı forma altında ilk kez bir maçta ilk 11'de görev aldı.
Galatasaray maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ilk 11 ile başladı.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Tete'nin yanı sıra Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Wilfried Zaha, Sergio Oliveira, Tanguy Ndombele, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş ve Cedric Bakambu oturdu.
ZAHA YEDEK BAŞLADI
Galatasaray'da tedavi ve uyum süreci tamamlanan yeni transferlerden Wilfried Zaha, maç kadrosunda yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, Zaha'yı müsabakanın yedekleri arasında tuttu.
Zaha, son olarak 15 Ağustos'ta Olimpija Ljubljana ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turu maçında görev yapmıştı.
TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ
Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı ilk maça yoğun ilgi gösterdi.
RAMS Park'ın tribünlerini tamamen dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldu.
Az sayıda Kopenhaglı taraftar da kendilerine ayrılan tribünden müsabakayı takip etti.
NELSSON ESKİ TAKIMINA KARŞI
Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, eski takımına karşı sahaya çıktı.
Sarı-kırmızılı takıma 2021'de Kopenhag'dan transfer olan 24 yaşındaki savunma oyuncusu, 2 sezon top koşturduğu eski takımına karşı görev yaptı.
Bu arada Kopenhag'ın kadrosunda yer alan eski Trabzonsporlu santrfor Andreas Cornelius, sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemedi.
Karşılaşma öncesinde Fas'taki deprem ve Libya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
GALATASARAY BASKILI BAŞLADI
Taraftarının da desteğini arkasına alan Galatasaray, mücadeleye hızlı başladı.
Sarı-kırmızılı takımın golcü ismi Mauro Icardi, 7. dakikada net bir fırsattan faydalanamadı. Arjantinli yıldız, ceza sahasında müsait pozisyonda Kopenhag kalecisi Grabara'yı geçemedi.
KEREM DİREĞE TAKILDI
Rakip kalede gol aramaya devam eden Galatasaray, bu kez direği geçemedi. 24. dakikada Icardi'nin pasında rakip ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun sert şutu üst direkten geri döndü.
KOPENHAG GOLÜ ATTI
Kopenhag, 35. dakikada golü buldu. Muslera'nın uzaklaştırdığı top Galatasaray yarı sahasında Diogo'da kaldı. Sol kanada açılan top içeri çevrildi. Elyounoussi, ceza sahasında önünde kalan topu sert bir şutla kaleye gönderdi. Muslera'nın çabalarına rağmen top ağlara gitti.
MERTENS, AZ FARKLA!..
Galatasaray, Kopenhag'a hemen cevap vermek istedi. 37. dakikada Kopenhag ceza sahasına gelen ortada Dries Mertens'in kafa vuruşu az farkla dışarıya gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısını Kopenhag 1-0 önde tamamladı.
58'DE FARK 2'YE ÇIKTI!
Kopenhag, 58. dakikada farklı ikiye çıkardı. Soldan sürpriz koşu yapan Meling savunma arkasına sarktı. Muslera'nın ileride kaldığını gören Meling içerideki Diogo'ya aktardı. Diogo'nun yerden sert şutunda top ağlara gitti.
OKAN BURUK'TAN ÜST ÜSTE HAMLELER
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-0'ın ardından üst üste oyuna müdahalelerde bulundu. Sarı-kırmızılı takımda 59. dakikada Sergio Oliveira ve Tete oyuna dahil oldu. Kerem Demirbay ve Dries Mertens oyundan çıktı. 66'da ise Kerem Aktürkoğlu ve Ziyech kenara geldi. Wilfried Zaha ve Barış Alper oyuna girdi.
KOPENHAG 10 KİŞİ KALDI
Kopenhag, 73. dakikada 10 kişi kaldı. Sarı kartı bulunan Elias Jelert, bu dakikaya yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartla oyun dışı kaldı.
NDOMBELE OYUNDA
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Tanguy Ndombele, 76. dakikada oyuna dahil oldu. Sarı-kırmızılı takımda bu değişiklik sırasında kenara gelen isim Victor Nelsson oldu.
GALATASARAY GERİ DÖNDÜ!
Galatasaray, aradığı golü 86. dakikada buldu. Tete'nin sağ kanattan içeri süzülen Boey'e indirdiği topu Fransız oyuncu bekletmeden sert bir şutla kaleye gönderdi ve top ağlarla buluştu.
Sarı-kırmızılılar bu golden iki dakika sonra eşitliği yakaladı. Sol kanattan Zaha içeri çevirdi. Sağ çaprazda Tete bekletmeden gelişine şutunu çekti ve kaleci Grabara'nın yanından top ağlarla buluştu.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikada sarı-kırmızılı ekip gole çok yaklaştı. Kopenhag savunmasının uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası yayı gerisinde kapan Mertens, bekletmeden sağındaki Icardi'yle oynadı. Arjantinli yıldızın sağ çaprazdan ceza sahasına girerek penaltı noktası hizasından şutunda kaleci Grabara topu kornere çeldi.
9. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası yayının solundan şutunda, top az farkla auta çıktı.
24. dakikada Icardi'nin pasıyla ceza sahasının ilk metrelerinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu bekletmeden şutunu çekti. Top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
35. dakikada Danimarka temsilcisi ilk tehlikeli atağında golü buldu. Muslera'nın uzaklaştırmak istediği topu alan Elyounoussi, takımını atağa kaldırdıktan sonra ceza sahasına koşusuna devam etti. Sağdan yapılan ortada arka direkteki Lerager meşin yuvarlağı kafayla altıpas gerisine indirdi. Burada göğsüyle topu önüne alan Elyounoussi'nin vuruşunda kaleci Muslera'nın müdahale ettiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
37. dakikada Torreira'nın sağdan ortasında penaltı noktası üzerinde yükselen Mertens'in kafayla vurduğu top, az farkla auta çıktı.
Sarı-kırmızılı ekip, ilk 45 dakikayı 1-0 geride kapattı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI )
56. dakikada Diogo Gonçalves'in ceza sahası yayı içinden vuruşunda, top az farkla üstten auta gitti.
58. dakikada Kopenhag farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta savunma arkasına sarkan Meling, solda topla buluştu. Kaleci Muslera bu oyuncuyu karşılamak isterken büyük bir boşluk verdi. Meling'in pasını penaltı noktası gerisinde alan Diogo Gonçalves, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.
69. dakikada Icardi'nin ceza sahası yayı gerisinden çıkardığı şutta, top üstten auta gitti.
73. dakikada konuk takımdan Jelert, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
86. dakikada Galatasaray, farkı 1'e indirdi. Ceza sahası içi sol kanatta topla buluşan Tete, topu iki rakibinin arasından Boey'a aktardı. Bu oyuncunun çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.
88. dakikada ev sahibi ekip beraberliği buldu. Zaha'nın soldan ortasında top ceza sahasında ters kanada açıldı. Çaprazda meşin yuvarlağa gelişine vuran Tete, yakın direk dibinden fileleri havalandırdı: 2-2.
Müsabaka 2-2 beraberlikle sona erdi.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Georgi Kabakov, Martin Margaritov, Diyan Valkov (Bulgaristan)
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson (Dk. 76 Ndombele), Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay (Dk. 59 Oliveira), Ziyech (Dk. 66 Barış Alper Yılmaz), Mertens (Dk. 59 Tete), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 66 Zaha), Icardi
Kopenhag: Grabara, Jelert, Diks, Vavro, Meling, Lerager, Falk, Diogo Gonçalves (Dk. 70 Claesson), Achouri (Dk. 76 Lund), Elyounoussi (Dk. 90+3 Oscar Hojlund), Larsson (Dk. 70 Oskarsson-Dk. 76 Ankersen)
Goller: Dk. 35 Elyounoussi, Dk. 58 Diogo Gonçalves (Kopenhag), Dk. 86 Boey, Dk. 88 Tete (Galatasaray)
Kırmızı kart: Dk. 73 Jelert (Kopenhag)
Sarı kartlar: Dk. 11 Lerager, Dk. 74 Diks, Dk. 82 Meling (Kopenhag), Dk. 39 Ziyech, Dk. 77 Oliveira (Galatasaray)
Galatasaray'ın gollerini 86. dakikada Sacha Boey ve 88. dakikada Tete attı. Karşılaşmada Kopenhag'ın golleri 35. dakikada Muhammed Elyounoussi ve 58. dakikada Diogo Gonçalves'ten geldi.
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, 24. dakikada direği geçemedi.
Kopenhag'da Elias Jelert, 73. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonucun ardından iki takım da grup aşamasına birer puanla başladı.
Galatasaray, gruplardaki ikinci hafta maçlarında Manchester United deplasmanına gidecek. Kopenhag sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak.
OKAN BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında Danimarka'nın Kopenhag ekibini konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda tek değişiklikle sahaya çıktı.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de Yılport Samsunspor'u 4-2 yendikleri maçta görev alan oyunculardan Mateus Tete'yi yedeğe çekerken, Kopenhag karşısında bu futbolcunun yerine Hakim Ziyech'i ilk 11'de sahaya sürdü.
Faslı futbolcu Hakim Ziyech, sarı-kırmızılı forma altında ilk kez bir maçta ilk 11'de görev aldı.
Galatasaray maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ilk 11 ile başladı.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Tete'nin yanı sıra Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Wilfried Zaha, Sergio Oliveira, Tanguy Ndombele, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş ve Cedric Bakambu oturdu.
ZAHA YEDEK BAŞLADI
Galatasaray'da tedavi ve uyum süreci tamamlanan yeni transferlerden Wilfried Zaha, maç kadrosunda yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, Zaha'yı müsabakanın yedekleri arasında tuttu.
Zaha, son olarak 15 Ağustos'ta Olimpija Ljubljana ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turu maçında görev yapmıştı.
TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ
Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı ilk maça yoğun ilgi gösterdi.
RAMS Park'ın tribünlerini tamamen dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldu.
Az sayıda Kopenhaglı taraftar da kendilerine ayrılan tribünden müsabakayı takip etti.
NELSSON ESKİ TAKIMINA KARŞI
Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, eski takımına karşı sahaya çıktı.
Sarı-kırmızılı takıma 2021'de Kopenhag'dan transfer olan 24 yaşındaki savunma oyuncusu, 2 sezon top koşturduğu eski takımına karşı görev yaptı.
Bu arada Kopenhag'ın kadrosunda yer alan eski Trabzonsporlu santrfor Andreas Cornelius, sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemedi.
Karşılaşma öncesinde Fas'taki deprem ve Libya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
GALATASARAY BASKILI BAŞLADI
Taraftarının da desteğini arkasına alan Galatasaray, mücadeleye hızlı başladı.
Sarı-kırmızılı takımın golcü ismi Mauro Icardi, 7. dakikada net bir fırsattan faydalanamadı. Arjantinli yıldız, ceza sahasında müsait pozisyonda Kopenhag kalecisi Grabara'yı geçemedi.
KEREM DİREĞE TAKILDI
Rakip kalede gol aramaya devam eden Galatasaray, bu kez direği geçemedi. 24. dakikada Icardi'nin pasında rakip ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun sert şutu üst direkten geri döndü.
KOPENHAG GOLÜ ATTI
Kopenhag, 35. dakikada golü buldu. Muslera'nın uzaklaştırdığı top Galatasaray yarı sahasında Diogo'da kaldı. Sol kanada açılan top içeri çevrildi. Elyounoussi, ceza sahasında önünde kalan topu sert bir şutla kaleye gönderdi. Muslera'nın çabalarına rağmen top ağlara gitti.
MERTENS, AZ FARKLA!..
Galatasaray, Kopenhag'a hemen cevap vermek istedi. 37. dakikada Kopenhag ceza sahasına gelen ortada Dries Mertens'in kafa vuruşu az farkla dışarıya gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısını Kopenhag 1-0 önde tamamladı.
58'DE FARK 2'YE ÇIKTI!
Kopenhag, 58. dakikada farklı ikiye çıkardı. Soldan sürpriz koşu yapan Meling savunma arkasına sarktı. Muslera'nın ileride kaldığını gören Meling içerideki Diogo'ya aktardı. Diogo'nun yerden sert şutunda top ağlara gitti.
OKAN BURUK'TAN ÜST ÜSTE HAMLELER
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-0'ın ardından üst üste oyuna müdahalelerde bulundu. Sarı-kırmızılı takımda 59. dakikada Sergio Oliveira ve Tete oyuna dahil oldu. Kerem Demirbay ve Dries Mertens oyundan çıktı. 66'da ise Kerem Aktürkoğlu ve Ziyech kenara geldi. Wilfried Zaha ve Barış Alper oyuna girdi.
KOPENHAG 10 KİŞİ KALDI
Kopenhag, 73. dakikada 10 kişi kaldı. Sarı kartı bulunan Elias Jelert, bu dakikaya yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartla oyun dışı kaldı.
NDOMBELE OYUNDA
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Tanguy Ndombele, 76. dakikada oyuna dahil oldu. Sarı-kırmızılı takımda bu değişiklik sırasında kenara gelen isim Victor Nelsson oldu.
GALATASARAY GERİ DÖNDÜ!
Galatasaray, aradığı golü 86. dakikada buldu. Tete'nin sağ kanattan içeri süzülen Boey'e indirdiği topu Fransız oyuncu bekletmeden sert bir şutla kaleye gönderdi ve top ağlarla buluştu.
Sarı-kırmızılılar bu golden iki dakika sonra eşitliği yakaladı. Sol kanattan Zaha içeri çevirdi. Sağ çaprazda Tete bekletmeden gelişine şutunu çekti ve kaleci Grabara'nın yanından top ağlarla buluştu.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikada sarı-kırmızılı ekip gole çok yaklaştı. Kopenhag savunmasının uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası yayı gerisinde kapan Mertens, bekletmeden sağındaki Icardi'yle oynadı. Arjantinli yıldızın sağ çaprazdan ceza sahasına girerek penaltı noktası hizasından şutunda kaleci Grabara topu kornere çeldi.
9. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası yayının solundan şutunda, top az farkla auta çıktı.
24. dakikada Icardi'nin pasıyla ceza sahasının ilk metrelerinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu bekletmeden şutunu çekti. Top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
35. dakikada Danimarka temsilcisi ilk tehlikeli atağında golü buldu. Muslera'nın uzaklaştırmak istediği topu alan Elyounoussi, takımını atağa kaldırdıktan sonra ceza sahasına koşusuna devam etti. Sağdan yapılan ortada arka direkteki Lerager meşin yuvarlağı kafayla altıpas gerisine indirdi. Burada göğsüyle topu önüne alan Elyounoussi'nin vuruşunda kaleci Muslera'nın müdahale ettiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
37. dakikada Torreira'nın sağdan ortasında penaltı noktası üzerinde yükselen Mertens'in kafayla vurduğu top, az farkla auta çıktı.
Sarı-kırmızılı ekip, ilk 45 dakikayı 1-0 geride kapattı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI )
56. dakikada Diogo Gonçalves'in ceza sahası yayı içinden vuruşunda, top az farkla üstten auta gitti.
58. dakikada Kopenhag farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta savunma arkasına sarkan Meling, solda topla buluştu. Kaleci Muslera bu oyuncuyu karşılamak isterken büyük bir boşluk verdi. Meling'in pasını penaltı noktası gerisinde alan Diogo Gonçalves, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.
69. dakikada Icardi'nin ceza sahası yayı gerisinden çıkardığı şutta, top üstten auta gitti.
73. dakikada konuk takımdan Jelert, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
86. dakikada Galatasaray, farkı 1'e indirdi. Ceza sahası içi sol kanatta topla buluşan Tete, topu iki rakibinin arasından Boey'a aktardı. Bu oyuncunun çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.
88. dakikada ev sahibi ekip beraberliği buldu. Zaha'nın soldan ortasında top ceza sahasında ters kanada açıldı. Çaprazda meşin yuvarlağa gelişine vuran Tete, yakın direk dibinden fileleri havalandırdı: 2-2.
Müsabaka 2-2 beraberlikle sona erdi.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Georgi Kabakov, Martin Margaritov, Diyan Valkov (Bulgaristan)
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson (Dk. 76 Ndombele), Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay (Dk. 59 Oliveira), Ziyech (Dk. 66 Barış Alper Yılmaz), Mertens (Dk. 59 Tete), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 66 Zaha), Icardi
Kopenhag: Grabara, Jelert, Diks, Vavro, Meling, Lerager, Falk, Diogo Gonçalves (Dk. 70 Claesson), Achouri (Dk. 76 Lund), Elyounoussi (Dk. 90+3 Oscar Hojlund), Larsson (Dk. 70 Oskarsson-Dk. 76 Ankersen)
Goller: Dk. 35 Elyounoussi, Dk. 58 Diogo Gonçalves (Kopenhag), Dk. 86 Boey, Dk. 88 Tete (Galatasaray)
Kırmızı kart: Dk. 73 Jelert (Kopenhag)
Sarı kartlar: Dk. 11 Lerager, Dk. 74 Diks, Dk. 82 Meling (Kopenhag), Dk. 39 Ziyech, Dk. 77 Oliveira (Galatasaray)