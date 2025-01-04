Gabriel Sara: 'Her sene ocakta değiştiririm'

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, Göztepe'yi 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi değerlendiren yıldız orta saha oyuncusu, "Kendimle ilgili şeylere çok fazla takmıyorum. Öncelik olan takım diyorum." dedi.
Yeni saç stiliyle ilgili konuşan Sara, "Her yıl Ocak ayında saçlarımı değiştiriyorum. İyi bir başlangıç oldu. Maç sonu üçlü çektirmiştim ama uzun süredir yapmadığım için biraz üstüne çalışmam gerekiyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Mücadeleyi değerlendiren yıldız orta saha oyuncusu, "Kendimle ilgili şeylere çok fazla takmıyorum. Öncelik olan takım diyorum." dedi.
Yeni saç stiliyle ilgili konuşan Sara, "Her yıl Ocak ayında saçlarımı değiştiriyorum. İyi bir başlangıç oldu. Maç sonu üçlü çektirmiştim ama uzun süredir yapmadığım için biraz üstüne çalışmam gerekiyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.