Gabriel Sara: "Her sene ocakta değiştiririm"

Galatasaray'ın yıldızı Gabriel Sara, Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Gabriel Sara: 'Her sene ocakta değiştiririm'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ocak 2025 21:28
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, Göztepe'yi 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren yıldız orta saha oyuncusu, "Kendimle ilgili şeylere çok fazla takmıyorum. Öncelik olan takım diyorum." dedi.

Yeni saç stiliyle ilgili konuşan Sara, "Her yıl Ocak ayında saçlarımı değiştiriyorum. İyi bir başlangıç oldu. Maç sonu üçlü çektirmiştim ama uzun süredir yapmadığım için biraz üstüne çalışmam gerekiyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery