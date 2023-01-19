Futsalda yeni sezon heyecanı başladı

TFF Futsal Ligi'nde 2022-2023 sezonu müsabakaları başladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre; Diyarbakır, Adana, Sakarya ve Van'da oynanan 1. ve 2. hafta maçların ardından 6'şar puanlı Şişli SK ve Bingöl Gençlik SK takımları liderlik koltuğunu paylaştı.
8 takımın mücadele ettiği ve 4 devreli lig usulüne göre oynanan TFF Futsal Ligi karşılaşmalarında, ilk iki haftada 97 gol atıldı. 28 hafta sürecek normal sezonun ardından ligi ilk 5 sırada tamamlayacak takımlar final turunda mücadele etme hakkı kazanacak.
Normal sezonu lider tamamlayan takımın direkt finale yükseleceği ligde, 2. ile 5. takım, 3. ile de 4. takım play-off ilk turunda karşı karşıya gelecek. Play-off turlarını galip tamamlayan takım ile direkt olarak finale yükselen ekibin karşılaşması sonucunda ligin şampiyonu belli olacak. Play-off ve final müsabakaları çift maçlı eleme usulüne göre oynanacak.
Ligi şampiyon olarak tamamlayan takım, Türkiye'yi UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.
TFF Futsal Ligi'nde şu takımlar mücadele ediyor:
Şişli Spor Kulübü, Bingöl Gençlik Spor Kulübü, Alipaşa Spor Kulübü, Anadolubeyi Spor Kulübü, Seyhan Belediye Spor Kulübü, Seyrantepe İdman Yurdu, Vanspor Futbol Kulübü, Sakarya Kurudere Spor Kulübü.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre; Diyarbakır, Adana, Sakarya ve Van'da oynanan 1. ve 2. hafta maçların ardından 6'şar puanlı Şişli SK ve Bingöl Gençlik SK takımları liderlik koltuğunu paylaştı.
8 takımın mücadele ettiği ve 4 devreli lig usulüne göre oynanan TFF Futsal Ligi karşılaşmalarında, ilk iki haftada 97 gol atıldı. 28 hafta sürecek normal sezonun ardından ligi ilk 5 sırada tamamlayacak takımlar final turunda mücadele etme hakkı kazanacak.
Normal sezonu lider tamamlayan takımın direkt finale yükseleceği ligde, 2. ile 5. takım, 3. ile de 4. takım play-off ilk turunda karşı karşıya gelecek. Play-off turlarını galip tamamlayan takım ile direkt olarak finale yükselen ekibin karşılaşması sonucunda ligin şampiyonu belli olacak. Play-off ve final müsabakaları çift maçlı eleme usulüne göre oynanacak.
Ligi şampiyon olarak tamamlayan takım, Türkiye'yi UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.
TFF Futsal Ligi'nde şu takımlar mücadele ediyor:
Şişli Spor Kulübü, Bingöl Gençlik Spor Kulübü, Alipaşa Spor Kulübü, Anadolubeyi Spor Kulübü, Seyhan Belediye Spor Kulübü, Seyrantepe İdman Yurdu, Vanspor Futbol Kulübü, Sakarya Kurudere Spor Kulübü.
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