Futsalda yeni sezon heyecanı başladı

TFF Futsal Ligi'nde 2022-2023 sezonu müsabakaları başladı.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre; Diyarbakır, Adana, Sakarya ve Van'da oynanan 1. ve 2. hafta maçların ardından 6'şar puanlı Şişli SK ve Bingöl Gençlik SK takımları liderlik koltuğunu paylaştı.



8 takımın mücadele ettiği ve 4 devreli lig usulüne göre oynanan TFF Futsal Ligi karşılaşmalarında, ilk iki haftada 97 gol atıldı. 28 hafta sürecek normal sezonun ardından ligi ilk 5 sırada tamamlayacak takımlar final turunda mücadele etme hakkı kazanacak.



Normal sezonu lider tamamlayan takımın direkt finale yükseleceği ligde, 2. ile 5. takım, 3. ile de 4. takım play-off ilk turunda karşı karşıya gelecek. Play-off turlarını galip tamamlayan takım ile direkt olarak finale yükselen ekibin karşılaşması sonucunda ligin şampiyonu belli olacak. Play-off ve final müsabakaları çift maçlı eleme usulüne göre oynanacak.



Ligi şampiyon olarak tamamlayan takım, Türkiye'yi UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.



TFF Futsal Ligi'nde şu takımlar mücadele ediyor:



Şişli Spor Kulübü, Bingöl Gençlik Spor Kulübü, Alipaşa Spor Kulübü, Anadolubeyi Spor Kulübü, Seyhan Belediye Spor Kulübü, Seyrantepe İdman Yurdu, Vanspor Futbol Kulübü, Sakarya Kurudere Spor Kulübü.





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