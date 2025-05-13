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Futbolda 63. Türkiye Kupası sahibini buluyor

Galatasaray, daha önce bu kulvarda 23 kez final oynarken, 18 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Trabzonspor ise 16 kez finalde mücadele ettiği kupada 9 kez mutlu sona ulaştı

calendar 13 Mayıs 2025 14:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Futbolda 63. Türkiye Kupası sahibini buluyor
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Futbolda Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 63. Türkiye Kupası, Trabzonspor ile Galatasaray arasında çarşamba akşamı Gaziantep Stadı'nda yapılacak final maçıyla sahibini bulacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963'ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası, 1980-1981 sezonu itibarıyla Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı. Organizasyonun adı 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi.

Kupada geçen sezon İstanbul'da oynanan finalde Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 yenerek mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor 16 kez final oynadı, 9 kez kupayı kazandı

Trabzonspor, daha önce 16 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez şampiyon oldu.

Bordo-mavili takım, kupada 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor, 1974-1975, 1975-1976, 1984-1985, 1989-1990, 1996-1997, 2012-2013 ve 2023-2024 sezonundaki finallerde ise kupayı kaybetti.

Rekorlar Galatasaray'da

Türkiye Kupası tarihinde rekorlar Galatasaray'ın elinde bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip organizasyonda daha önce 23 kez final oynarken, 18 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, organizasyonun ilk 4 senesinde de kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip.

Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun ilk kez düzenlendiği 1962-1963 sezonu ile 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupanın sahibi oldu.



16 ayrı takım kazandı

Türkiye Kupası'nı, 62 yıllık geçmişinde şimdiye dek 16 ayrı takım müzesine götürdü.

Kupada şimdiye dek Galatasaray 18, Beşiktaş 11, Trabzonspor 9, Fenerbahçe 7, Altay, MKE Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ikişer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor, Kayserispor, Konyaspor, Akhisarspor ve Sivasspor da birer kez mutlu sona ulaştı.

24 ayrı takım final oynadı

Türkiye Kupası'nda daha önce 24 ayrı takım finallerde mücadele ederken, bunlardan 16'sı en az 1 kez kupa sevinci yaşadı.

Finale yükselip de kupayı şimdiye dek hiç kazanamayan takımlar ise eski ismi İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan RAMS Başakşehir (3 kez), Adana Demirspor, Boluspor, Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Antalyaspor, Kayseri Erciyesspor ve Alanyaspor.

Bunun yanı sıra Kocaelispor 2, Sakaryaspor, Konyaspor ve Sivasspor ise oynadığı tek finalde kupayı kazanma başarısını gösterdi.

Finalistler ve kupa sayıları

Türkiye Kupası'nın 62 yıllık geçmişinde finale yükselen takımlar ve kazandıkları kupa sayıları şöyle:

Takımlar Final Kupa
Galatasaray 23 18
Beşiktaş 17 11
Trabzonspor 16 9
Fenerbahçe 18 7
Altay 7 2
MKE Ankaragücü 5 2
Gençlerbirliği 5 2
Göztepe 3 2
Kocaelispor 2 2
Bursaspor 6 1
Eskişehirspor 4 1
Akhisarspor 2 1
Kayserispor 2 1
Sakaryaspor 1 1
Konyaspor 1 1
Sivasspor 1 1
Medipol Başakşehir 3 -
Adana Demirspor 1 -
Boluspor 1 -
Mersin İdmanyurdu 1 -
Samsunspor 1 -
Antalyaspor 1 -
Kayseri Erciyesspor 1 -
Alanyaspor 1 -
Türkiye Kupası finalleri

Türkiye Kupası'nı şimdiye dek kazanan takımlar, sezonlara göre finallerdeki rakipleri ve maç sonuçları şöyle:

Sezon Kazanan Finalist 1. Maç 2. Maç  
1962-63 Galatasaray Fenerbahçe 2 - 1 2 - 1  
1963-64 Galatasaray Altay 0 - 0 3 - 0 Hükmen
1964-65 Galatasaray Fenerbahçe 0 - 0 1 - 0  
1965-66 Galatasaray Beşiktaş 1 - 0    
1966-67 Altay Göztepe 2 - 2   Kurayla
1967-68 Fenerbahçe Altay 2 - 0 0 - 1  
1968-69 Göztepe Galatasaray 1 - 0 1 - 1 Uzatmada
1969-70 Göztepe Eskişehirspor 1 - 2 3 - 1  
1970-71 Eskişehirspor Bursaspor 0 - 1 2 - 0  
1971-72 Ankaragücü Altay 0 - 0 3 - 0  
1972-73 Galatasaray Ankaragücü 3 - 1 1 - 1  
1973-74 Fenerbahçe Bursaspor 0 - 1 3 - 0  
1974-75 Beşiktaş Trabzonspor 0 - 1 2 - 0  
1975-76 Galatasaray Trabzonspor 0 - 1 1 - 0 5-4 (Penaltılar)
1976-77 Trabzonspor Beşiktaş 1 - 0 0 - 0  
1977-78 Trabzonspor A.Demirspor 3 - 0 0 - 0  
1978-79 Fenerbahçe Altay 1 - 2 2 - 0  
1979-80 Altay Galatasaray 1 - 0 1 - 1  
1980-81 Ankaragücü Boluspor 2 - 1 0 - 0  
1981-82 Galatasaray Ankaragücü 3 - 0 1 - 2  
1982-83 Fenerbahçe Mersin İ.Y. 2 - 1 2 - 0  
1983-84 Trabzonspor Beşiktaş 2 - 0   Uzatmada
1984-85 Galatasaray Trabzonspor 2 - 1 0 - 0  
1985-86 Bursaspor Altay 2 - 0    
1986-87 Gençlerbirliği Eskişehirspor 5 - 0 1 - 2  
1987-88 Sakaryaspor Samsunspor 2 - 0 1 - 1  
1988-89 Beşiktaş Fenerbahçe 1 - 0 2 - 1  
1989-90 Beşiktaş Trabzonspor 2 - 0    
1990-91 Galatasaray Ankaragücü 3 - 1   Uzatmada
1991-92 Trabzonspor Bursaspor 0 - 3 5 - 1  
1992-93 Galatasaray Beşiktaş 1 - 0 2 - 2  
1993-94 Beşiktaş Galatasaray 0 - 0 3 - 2  
1994-95 Trabzonspor Galatasaray 3 - 2 1 - 0  
1995-96 Galatasaray Fenerbahçe 1 - 0 1 - 1 Uzatmada
1996-97 Kocaelispor Trabzonspor 1 - 1 1 - 0  
1997-98 Beşiktaş Galatasaray 1 - 1 1 - 1 5-3 (Penaltılar)
1998-99 Galatasaray Beşiktaş 0 - 0 2 - 0  
1999-00 Galatasaray Antalyaspor 5 -3   Uzatmada
2000-01 Gençlerbirliği Fenerbahçe 2 - 2   6-3 (Penaltılar)
2001-02 Kocaelispor Beşiktaş 4 - 0    
2002-03 Trabzonspor Gençlerbirliği 3 - 1    
2003-04 Trabzonspor Gençlerbirliği 4 - 0    
2004-05 Galatasaray Fenerbahçe 5 - 1    
2005-06 Beşiktaş Fenerbahçe 3 - 2   Uzatmada
2006-07 Beşiktaş K.Erciyesspor 1 - 0   Uzatmada
2007-08 Kayserispor Gençlerbirliği 0 - 0   11-10 (Penaltılar)
2008-09 Beşiktaş Fenerbahçe 4 - 2    
2009-10 Trabzonspor Fenerbahçe 3 - 1    
2010-11 Beşiktaş İBB Spor 2 - 2   4-3 (Penaltılar)
2011-12 Fenerbahçe Bursaspor 4 - 0    
2012-13 Fenerbahçe Trabzonspor 1 - 0    
2013-14 Galatasaray Eskişehirspor 1 - 0    
2014-15 Galatasaray Bursaspor 3 - 2    
2015-16 Galatasaray Fenerbahçe 1 - 0    
2016-17 Konyaspor Medipol Başakşehir 0 - 0   4-1 (Penaltılar)
2017-18 Akhisarspor Fenerbahçe 3 - 2    
2018-19 Galatasaray Akhisarspor 3 - 1    
2019-20 Trabzonspor Alanyaspor 2 - 0    
2020-21 Beşiktaş Antalyaspor 2 - 0    
2021-22 Sivasspor Kayserispor 3-2   Uzatmada
2022-23 Fenerbahçe RAMS Başakşehir 2-0    
2023-24 Beşiktaş Trabzonspor 3-2    
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