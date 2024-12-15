Fred: "Taraftarımız bize inansın"

Fenerbahçe'nin yıldız orta saha oyuncusu Fred, Başakşehir'i 3-1 mağlup ettikleri maç sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Fred: 'Taraftarımız bize inansın'
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15 Aralık 2024 21:49
Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Fred, sahalarında Başakşehir'i 3-1 yendikleri mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Mücadele hakkında konuşan Fred, "Önemli bir maçı kazandık. Zor olacağını biliyorduk. İyi baş ettik. Bazı anlarda daha iyi konsantre olmak gerekiyor, rakip 1 kişi eksikken. Taraftarlarımız önünde kazanmak önemliydi. Yolumuza devam edeceğiz, çünkü cuma günü başka bir önemli maçımız var." dedi. 

Fenerbahçe taraftarının kendilerine inanması gerektiğini söyleyen tecrübeli oyuncu "Aldığımız iki mağlubiyet sonrası kazanmak önemliydi. Taraftarlarımız bize inansın. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Sonunda hepimizin mutlu olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
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