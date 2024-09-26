Fred: "Çok önemli bir maç kazandık"

Fenerbahçe forması giyen Fred, Union Saint-Gilloise maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fred: 'Çok önemli bir maç kazandık'
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26 Eylül 2024 22:30
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Fred, Union Saint-Gilloise maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı futbolcunun sözleri şu şekilde:

"Çok önemli bir maç kazandık. Avrupa Ligi'ne iyi başlamak güzel. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, sonuna kadar savaştık. Orta sahada adam adama oynuyordu rakip, korakor ikili mücadeleler vardı. İkili mücadeleleri kazanmak önemliydi. İlk topları ve ikinci topları almak kritikti. Başlarda bu topları kaybettik, sonrasında bunları kazanınca ayağa oynadık ve kontrol ettik oyunu, ardından goller geldi."

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