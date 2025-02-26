Fransa'da başörtülü basketbolcular özgürce spor yapabilmek istiyor

Fransa'da spor müsabakalarında başörtüsü yasağı gündemdeyken Müslüman basketbolcular, başörtüleriyle özgürce spor yapıp turnuvalara katılmak istiyor.



Fransa'da kamu alanında ve kısmen eğitim ve bazı spor branşlarında uygulanan başörtüsü yasağının, tüm spor müsabakalarına yayılması gündemde.



Son olarak, Parlamentonun üst kanadı Senato, 18 Şubat'ta spor müsabakalarında başörtüsü yasağını öngören yasa tasarısını kabul etti.



Farklı spor ve insan hakları kuruluşlarının tepkisini çeken yasağın yürürlüğe girebilmesi için Parlamentonun alt kanadı Ulusal Mecliste de kabul edilmesi gerekiyor.



Ülkede halihazırda basketbol müsabakalarında başörtüsü yasağı uygulanırken başörtülü kadınların da spor yapmalarına olanak sağlayan "Ball.Her" ligi 2023'te basketbolcu Salimata Sylla tarafından kuruldu.



Ball.Her liginin de organizatörlerinden olduğu bir basketbol etkinliği 23 Şubat'ta başkent Paris'in banliyösü Romainville kentinde düzenlendi.



Etkinliğe katılan başörtülü Müslüman basketbolcular, müsabakalarda başörtüsü yasağını öngören yasa tasarısını AA muhabirine değerlendirdi.



20 yaşındaki başörtülü Fransız basketbolcu Fatou Aidara 5 yıl spor yaptıktan sonra başörtüsü nedeniyle kulüpte spor yapmayı bırakmak zorunda kaldığını belirtti.



Aidara, kulüpte spor yapmayı bırakmasıyla ilgili "Başörtümü müsabakalarda takmam yasaklandığı için bıraktım. Bize sundukları tek seçenek, başörtüsünü çıkarmak veya (basketbol) oynamamaktı. Ben de oynamamaya ve başörtüsü takmaya devam etmeye karar verdim." ifadelerini kullandı.



Ball.Her ligi sayesinde başörtülü ve başörtülü olmayan kadınların hobi olarak basketbol oynayabildiğini belirten Aidara, bu lig sayesinde her ay spor seansına katılabildiklerini kaydetti.



Aidara, spor karşılaşmalarında başörtüsünü yasaklamayı öngören tasarı hakkında "Sevdiğimiz sporu oynayabilmek adına birçok şeyi hayata geçirmemize rağmen oynamamızı engellemek istediklerini düşünüyorum." dedi.



Basketbol oynayabilmeleri için spor başörtüsünün tasarlandığına dikkati çeken Aidara, "Buna rağmen bize yasak koyuyorlar. (Spor başörtüsünün) Nefes almayı engelleyebileceği veya nefesi kesebileceği şeklinde bahaneler üretiyorlar. Halbuki bu, doğru değil. (Spor başörtüsü) tam da bunun için tasarlandı." değerlendirmesini yaptı.



"Spor yapabilmek için doğduğum ülkeyi terk etmek istemiyorum"



Aidara, basketbol tutkusuyla ilgili şunları söyledi:



"Yeniden müsabakalarda oynamak isterim çünkü bu, sevdiğim spor. Spor yapabilmek için doğduğum ülkeyi terk etmek istemiyorum. (Başörtüsünü) Bunu yasaklayan tek ülke olmasına anlam veremiyorum. Diğer ülkeler bunu yasaklamıyor ancak Fransa'da oynayabilmek için çıkarman gerekiyor. Bu, mantıklı değil. Bu kuralı yeniden ele almaları ve oynamamıza izin vermelerini isterim."



Başörtüsü ve sevdiği spor arasında tercih yapmak zorunda kalan arkadaşlarına tanık olduğunu belirten Aidara, "Hobi olarak oynamaya devam ediyorum ve (arkadaşlarıma) pes etmemelerini söylemek isterim çünkü bu, bir yasa ve eğer devam ederek pes etmezsek bu yasayı yürürlükten kaldırmayı başarabiliriz." diye konuştu.



Aidara, sporun sağlığa iyi geldiğini vurgulayarak "Bedenimiz için iyi olan bir şeyi yapmamız engellenemez." dedi.



"Basketbolu alırsanız, elimde pek bir şey kalmaz"



Ball.Her liginin kurucusu 27 yaşındaki başörtülü Fransız basketbolcu Salimata Sylla, 11 yaşında başladığı basketbola 16 yıldır devam ettiğini anlattı.



Sylla, spor karşılaşmalarında başörtüsünü yasaklamayı öngören tasarıyı "saçma" bulduğunun altını çizerek "Dolayısıyla kadınların ve kız çocuklarının bir kısmını dışlayarak birlikte yaşamaya, (topluma) dahil olmasına ve kız çocuklarının mutlu olmasına olanak sağlamayacak." diye konuştu.



Basketbolun hayatını değiştirdiğini söyleyen Sylla, "Basketbolla yaşıyorum, arkadaşlarım basketbolcu, çevrem, ailem basketbol ile ilgileniyor. Basketbolu alırsanız, elimde pek bir şey kalmaz." ifadesini kullandı.



Sylla, bu tasarının kız çocukları üzerinde yıkıcı etkileri olduğunu dile getirerek "Bu yasanın geçmeyeceğini umuyorum çünkü tamamen ayrımcı bir tasarı. Dinimizi seçme hakkımız var, bir sporu seçme hakkımız var ve bu kimseyi etkilemiyor." değerlendirmesinde bulundu.



İnsanların farklı olmaya hakkı olduğunu vurgulayan Sylla, "Farkımız gücümüzü oluşturuyor. Bu nedenle Fransız'ız ve Fransız olmakla gurur duyuyoruz. Ancak şu anda Fransız olmaktan utanıyorum." diye konuştu.



Sylla, 2 yıldır kulüpte basketbol oynamaktan men edildiğini, artık Fransa'da herhangi bir müsabakaya katılma hakkı olmadığını belirtti.



Basketbol branşında artık Fransa'da başörtülü Müslüman kız çocuklarının bir kulübe kayıt olamadığını ve müsabakaya katılamadığını anlatan Sylla, "Bu, çılgınca. Spor yapmak uluslararası bir hak." ifadelerini kullandı.



Sylla, kendi tercihiyle 5 yıl önce başörtüsü takmaya başladığını anlatarak, şunları kaydetti:



"Kulüpte oynamamı istemiyorsanız, sorun yok. Hem dinimi ve hem de sporumu seçebilmek için gider kendi ligimi kurup oynarım. Kimse gelip bana, her şeyden daha fazla sevdiğim basketbolu 'Oynayamazsın.' diyemez. Bu, söz konusu olamaz."



Fransa'da başörtüsü yasağı



Fransa'da kamu çalışanlarına yönelik başörtüsü yasağı, 2004'ten itibaren ilk ve ortaöğretim seviyesindeki öğrenciler için de uygulanmaya başlandı.



Ülkede veli olarak okul gezilerine katılan annelere de başörtüsü yasağının uygulanması, zaman zaman Parlamentonun gündemine getirildi ancak kabul edilmedi.



