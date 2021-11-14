Fransa 8 golle Dünya Kupası bileti aldı

Dünya Kupası Elemeleri D Grubu maçında Fransa, sahasında Kazakistan'ı 8-0 mağlup ederek liderliğini garantiledi ve Katar biletini almaya hak kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Fransa 8 golle Dünya Kupası bileti aldı
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14 Kasım 2021 00:39
Dünya Kupası Elemeleri D Grubu'nda Fransa, sahasında Kazakistan'ı ağırladı.

Parc des Princes'de oynanan maçı Fransa 8-0 kazanarak grup liderliğini garantileyerek Dünya Kupası biletini cebine koydu.

Karşılaşmada Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 6, 12, 32 ve 87. dakikalarda Kylian Mbappe, 55 ve 59. dakikalarda Benzema, 75'te Rabiot ve 84'te Griezmann kaydetti.

Bu sonuçla Fransa, 15 puana yükselerek liderliğini garantiledi ve Dünya Kupası'na direkt katılma hakkını elde etti. Kazakistan ise 3 puanda kalarak grup sonunculuğunu garantiledi.


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