04 Kasım
SSC Napoli-E. Frankfurt
20:45
04 Kasım
Oxford United-Stoke City
22:45
04 Kasım
Birmingham City-Millwall
22:45
04 Kasım
Bristol City-Blackburn Rovers
22:45
04 Kasım
Charlton Athletic-West Bromwich
22:45
04 Kasım
Derby County-Hull City
22:45
04 Kasım
Ipswich Town-Watford
22:45
04 Kasım
Leicester City-Middlesbrough
22:45
04 Kasım
Olympiakos-PSV Eindhoven
23:00
04 Kasım
Slavia Prag-Arsenal
20:45
04 Kasım
Bodo/Glimt-AS Monaco
23:00
04 Kasım
Tottenham-Kopenhag
23:00
04 Kasım
Atletico Madrid-Union St.Gilloise
23:00
04 Kasım
Liverpool-Real Madrid
23:00
04 Kasım
PSG-Bayern Munih
23:00
04 Kasım
Juventus-Sporting CP
23:00
04 Kasım
Coventry City-Sheffield United
23:00

Frank de Boer: "Galatasaray her takımı zor durumda bırakabilir"

Eski Galatasaraylı ve Ajaxlı Frank de Boer, Şampiyonlar Ligi öncesi iki eski takımını değerlendirdi.

calendar 04 Kasım 2025 14:35 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2025 14:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Hem Ajax hem de Galatasaray forması giymiş olan Hollandalı futbol efsanesi Frank de Boer, iki eski takımının karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.
 
De Boer, Ajax'ın kazanma şansına inandığını ancak sarı-kırmızılıların tehlikeli bir rakip olduğunu vurguladı.
 
"Galatasaray uzun yıllardır Türkiye'nin en dominant takımlarından biri ve çok kaliteli oyunculara sahip," diyen De Boer, Türk futbolunun dışarıdan yeterince görünür olmadığını da belirtti. "Barcelona her hafta ekranda ama Türk Ligi çok az izleniyor. Buna rağmen Galatasaray'ın iyi bir organizasyonu ve büyük bir taraftar gücü var," ifadelerini kullandı.
 
Ajax'ın grupta henüz puan alamadığını hatırlatan De Boer, Hollanda temsilcisine uyarılarda bulundu:
 
"Galatasaray iyi bir günündeyse her takımı zor durumda bırakabilir. Ajax'ın umutlarını sürdürmesi için kazanmak zorunda. Eğer iyi bir planla sahaya çıkarlarsa, hala her şey mümkün."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
