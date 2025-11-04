Frank de Boer: 'Galatasaray her takımı zor durumda bırakabilir'

Hem Ajax hem de Galatasaray forması giymiş olan Hollandalı futbol efsanesi Frank de Boer, iki eski takımının karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

De Boer, Ajax'ın kazanma şansına inandığını ancak sarı-kırmızılıların tehlikeli bir rakip olduğunu vurguladı.

"Galatasaray uzun yıllardır Türkiye'nin en dominant takımlarından biri ve çok kaliteli oyunculara sahip," diyen De Boer, Türk futbolunun dışarıdan yeterince görünür olmadığını da belirtti. "Barcelona her hafta ekranda ama Türk Ligi çok az izleniyor. Buna rağmen Galatasaray'ın iyi bir organizasyonu ve büyük bir taraftar gücü var," ifadelerini kullandı.

Ajax'ın grupta henüz puan alamadığını hatırlatan De Boer, Hollanda temsilcisine uyarılarda bulundu:

"Galatasaray iyi bir günündeyse her takımı zor durumda bırakabilir. Ajax'ın umutlarını sürdürmesi için kazanmak zorunda. Eğer iyi bir planla sahaya çıkarlarsa, hala her şey mümkün."