Transfer çalışmalarını kesintisiz devam ettiren Göztepe, daha önce listesine aldığı Trabzonsporlu Fousseni Diabate'nin de transferini bitirmek üzere...



Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan ve istenmeyen adam ilan edilen Diabate ile prensip anlaşmasına vardı. Mali asıllı Fransız oyuncu için Trabzonspor yönetimi ile de anlaşma sağlandı. Denizlispor'un da talip olduğu 25 yaşındaki futbolcunun en kısa sürede sarı-kırmızılı ekibe imza atması bekleniyor.



Diabate'nin sarı-kırmızılı ekipten yarım sezon için 250 bin Euro alması bekleniyor.



Fransa'da futbola başlayan 25 yaşındaki futbolcu Stade Relms, Guingamp ve Ajaccio ekibinde forma giyerken İngiltere'de de Leicester City'e imza attıktan sonra Sivas ve Amiens'te kiralık oynadı.



