THY EuroLeague'in 11. haftasında Olympiakos evinde Baskonia'yı 92-69 mağlup etti.
Olympiakos'ta Evan Fournier 15 sayı 9 asistle maça damga vuran isim oldu.
Bu sonuçla Olympiakos, ligdeki 11. maçında sekizinci kez sahadan galip ayrıldı. Yunan temsilcisi, gelecek hafta Partizan deplasmanında sahne alacak.
Ligdeki 11. maçında yedinci yenilgisini alan Baskonia ise Zalgiris'in konuğu olacak.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
Olympiakos'ta Evan Fournier 15 sayı 9 asistle maça damga vuran isim oldu.
Bu sonuçla Olympiakos, ligdeki 11. maçında sekizinci kez sahadan galip ayrıldı. Yunan temsilcisi, gelecek hafta Partizan deplasmanında sahne alacak.
Ligdeki 11. maçında yedinci yenilgisini alan Baskonia ise Zalgiris'in konuğu olacak.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ