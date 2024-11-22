Fournier, Olympiakos'u taşıdı; Baskonia varlık gösteremedi

THY EuroLeague'in 11. haftasında Olympiakos evinde Baskonia'yı 92-69 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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Fournier, Olympiakos'u taşıdı; Baskonia varlık gösteremedi
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22 Kasım 2024 01:17
Son güncelleme 22 Kasım 2024 01:28
THY EuroLeague'in 11. haftasında Olympiakos evinde Baskonia'yı 92-69 mağlup etti.

Olympiakos'ta Evan Fournier 15 sayı 9 asistle maça damga vuran isim oldu.

Bu sonuçla Olympiakos, ligdeki 11. maçında sekizinci kez sahadan galip ayrıldı. Yunan temsilcisi, gelecek hafta Partizan deplasmanında sahne alacak.

Ligdeki 11. maçında yedinci yenilgisini alan Baskonia ise Zalgiris'in konuğu olacak.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

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