Formula 1'de şampiyonluk günü

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 24. ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'siyle tamamlanacak.Yarış, 7 Aralık Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.Abu Dabi Grand Prix'sine Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, ilk sıradan başlayacak. Hollandalı pilotun 0.201 saniye arkasında şampiyona lideri McLaren takımından Büyük Britanyalı Lando Norris ikinci, Verstappen'in 0.230 saniye gerisindeki McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ise üçüncü oldu.Son etap öncesi pilotlar klasmanında McLaren'dan Büyük Britanyalı Lando Norris, 408 puanla zirvede yer alıyor.Geçen hafta, Katar Grand Prix'sinde zafere uzanan Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, 396 puana ulaşarak son etap öncesi ikinci sıraya yükselmişti.McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ise 392 puanla üçüncü sırada yer aldı.Verstappen'in sezonu şampiyon tamamlayabilmesi için yarınki yarışı kazanması ve şampiyona lideri Norris'in ilk 3'e girememesi gerekiyor.Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:1. Lando Norris (Büyük Britanya): 408 puan2. Max Verstappen (Hollanda): 3963. Oscar Piastri (Avustralya): 3924. George Russell (Büyük Britanya): 3095. Charles Leclerc (Monako): 2301. McLaren: 8002. Mercedes: 4593. Red Bull Racing: 4264. Ferrari: 3825. Williams: 137