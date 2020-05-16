Florin Andone'den koronavirüs açıklaması

Galatasaraylı futbolcu Florin Andone, kendi sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Florin Andone'den koronavirüs açıklaması
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16 Mayıs 2020 15:32
Galatasaray'ın forvet oyuncusu Florin Andone, kendi sağlık durumu hakkında sosyal medya hesebı üzerinden açıklama yaptı.

Romen futbolcu sağlık durumunun iyi olduğunu ve koronavirüse yakalanmadığını belirtti.

"SONUÇLARIM NEGATİF"

Andone yayınladığı mesajda; "Sağlığım hakkında bazı haberler gördüm. Herhangi bir virüs belirtisi göstermediğimi ve iyi olduğumu açıkça belirtmek istiyorum. Hem cuma hem de perşembe günü ilgili testleri yaptık ve sonuçlar negatifti" yazdı.

27 yaşındaki oyuncu böylelikle hakkındaki haberlere cevap verdi ve son mesajında; "Bu mesaj aracılığıyla hem ailemin hem de kendi sağlığımın iyi olduğunu netleştirmek istiyorum." yazdı.

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