Florin Andone'den koronavirüs açıklaması

Bu mesaj aracılığıyla hem ailemin hem de kendi sağlığımın iyi olduğunu netleştirmek istiyorum." yazdı.

Galatasaray'ın forvet oyuncusu Florin Andone, kendi sağlık durumu hakkında sosyal medya hesebı üzerinden açıklama yaptı.Romen futbolcu sağlık durumunun iyi olduğunu ve koronavirüse yakalanmadığını belirtti.Andone yayınladığı mesajda;" yazdı.27 yaşındaki oyuncu böylelikle hakkındaki haberlere cevap verdi ve son mesajında;