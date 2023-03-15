FLAŞ: 'Rachid Ghezzal'ın parmağını kısalttılar'

Rachid Ghezzal'den bu sezon mahrum kalan Beşiktaş'ta Cezayirlı yıldızın sakatlığı giderilemiyor. Oyuncunun sakatlığı konusunda Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk çok çarpıcı detayları kaleme aldı.



"PARMAĞINI KISALTTILAR"



Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın ile şampiyonluk sevinci yaşadığında pandemi nedeniyle yıldızı Rachid Ghezzal'ı ekran başında izlemek zorunda kalan siyah-beyazlı taraftarlar, takımın asist makinesine bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle hasret kaldılar.



"BİLGİNİN OLMADIĞI YERDE SPEKÜLASYON ÇOK OLUR"



Bilginin olmadığı yerde spekülasyon çok olur. Cezayirli yıldız bir daha eski günlerine dönemeyecek mi? Futbol hayatı tehlikede mi? Ameliyatta sorun mu yaşadı? Sakatlığı kronik mi? Bu sorulara cevap aradım.



GHEZZAL'IN SAKATLIĞI NEYDİ?



30 yaşındaki oyuncunun ayak parmağında yaşadığı sakatlığın hikayesi geçen sezona dayanıyor. Ayak ikinci parmağı normalden uzun olan Ghezzal'ı sıkıntıya sokan işte tam da bu farklı ayak yapısı. Uzun parmakta eklemlere binen yük ve kapsülün yırtılma tehlikesiyle yeni sezona giren yıldız oyuncu, 14 Ağustos'ta Alanya maçında sakatlandı.



Ameliyat çareydi ama başlayan sezonda Ghezzal bıçak altına yatmak istemedi. 16 Ekim'de Trabzonspor maçında sahalara döndü ancak ağrıları yüzünden oyundan çıkmak zorunda kaldı.



AMELİYAT KARARI ALMAKTA GECİKTİ Mİ?



Juventus'taki Pogba örneğini hatırlayalım. Fransız yıldız, Dünya Kupası'nda forma giymek istediğinden geçici çözümlerle tedavi olmaya karar vermiş ve ameliyatı ertelemişti. İki ay kaybeden Pogba, sonunda ameliyat oldu, Dünya Kupası'na gidemedi ve çok değil şubat ayında ancak sahalara dönebildi ancak idmansızlık yüzünden sorun yaşıyor. Ghezzal da ağustos ayında bıçak altına yatabilirdi. Cezayirli yıldız, ABD'de ameliyat olduğunda takvimde 10 Kasım yazıyordu.



OPERASYONDA DOKTOR NE DEDİ?



ABD'de sporcu sağlığı konusunda uzman ve Amerikan futbolunda bu sorunu yaşayan futbolcuların operasyonlarını yapan Prof Dr. Ned Amendola, Ghezzal'ın normalden uzun olan ayak parmağını kısalttı ve kapsülü onardı. Bu operasyon, fonksiyon olarak oyuncuyu zorlayan ve kapsüllerin yırtılmasına sebep olan parmağın bir daha sorun çıkarmaması amacı taşıyordu.



GHEZZAL'IN YAŞADIĞI SAKATLIK KRONİK Mİ?



Ameliyatı ve sonrasında sorun yaşanmadı. Yaşadığı sıkıntı, sezon başında sıkı bir kamp dönemi geçiremeden sakatlanması ve ameliyat öncesi ve sonrasında 5 aya yakın idman yapmamış olması. Oynama isteğinin yanına oynama baskısı da eklenince hazır olmayan adaleleri, sıkıntı çıkardı. Başakşehir maçı öncesinde de yaşadığı sakatlık, kasık adalesinde ağrı ve yırtık yok.



NE ZAMAN TAMAMEN HAZIR HALE GELECEK?



Tecrübeli oyuncunun sezonun kalanında 90 dakikalık kondisyona çıkabilmesi zor. Beşiktaş'ın kalan maçlarında forma giymeye aday ama Ghezzal'ın asıl hedefi, yaz kampında güçlenerek özlenen oyununu taraftara izletebilmek olmalı.











