Finlandiya'nın yıldız adayı Avrupa'da takım arıyor: Partizan talip!

Finlandiya'nın genç yıldızı, ABD'den Avrupa'ya dönebilir.EuroBasket'te Finlandiya formasıyla dikkat çeken Miikka Muurinen, Jonathan Givony'nin haberine göre Arizona'daki lisesine dönmeyecek ve profesyonel kariyerine adım atacak.2027 NBA Draftı'nda üst sıralardan seçilmesi beklenen 18 yaşındaki uzun forvetin Avrupa, Avustralya ve diğer olasılıkları değerlendirdiği bildiriliyor.Mozzart Sport'un haberine göre, Partizan da Muurinen'i kadrosuna katmak için bir aday.Muurinen'in menajeri Teddy Archer, "EuroBasket deneyimi Miika'yı bu yaz şekillendirdi. Profesyonel oyuncularla vakit geçirmeyi ve 24 saat basketbolun içinde olmayı çok sevdi. Bu yaz yaptığı gibi basketbolla yaşamak istiyor. Şimdi en iyi fırsatı arıyor" dedi.2.11 boyundaki Muurinen, Finlandiya Milli Takımı'nın tarihinde ilk kez yarı finale yükseldiği turnuvada en dikkat çekici oyunculardan biri oldu. Atletizmini ve uzunluğunu sergileyerek birçok önemli ana imza attı. Turnuvayı 6,6 sayı ve 1,9 ribaund ortalamalarıyla tamamladı.