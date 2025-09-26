26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
18:00
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Finlandiya'nın yıldız adayı Avrupa'da takım arıyor: Partizan talip!

Finlandiya'nın genç yıldızı, ABD'den Avrupa'ya dönebilir.

calendar 26 Eylül 2025 16:11
Haber: Eurohoops
Finlandiya'nın yıldız adayı Avrupa'da takım arıyor: Partizan talip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Finlandiya'nın genç yıldızı, ABD'den Avrupa'ya dönebilir.

EuroBasket'te Finlandiya formasıyla dikkat çeken Miikka Muurinen, Jonathan Givony'nin haberine göre Arizona'daki lisesine dönmeyecek ve profesyonel kariyerine adım atacak.

2027 NBA Draftı'nda üst sıralardan seçilmesi beklenen 18 yaşındaki uzun forvetin Avrupa, Avustralya ve diğer olasılıkları değerlendirdiği bildiriliyor.

Mozzart Sport'un haberine göre, Partizan da Muurinen'i kadrosuna katmak için bir aday.


Muurinen'in menajeri Teddy Archer, "EuroBasket deneyimi Miika'yı bu yaz şekillendirdi. Profesyonel oyuncularla vakit geçirmeyi ve 24 saat basketbolun içinde olmayı çok sevdi. Bu yaz yaptığı gibi basketbolla yaşamak istiyor. Şimdi en iyi fırsatı arıyor" dedi.

2.11 boyundaki Muurinen, Finlandiya Milli Takımı'nın tarihinde ilk kez yarı finale yükseldiği turnuvada en dikkat çekici oyunculardan biri oldu. Atletizmini ve uzunluğunu sergileyerek birçok önemli ana imza attı. Turnuvayı 6,6 sayı ve 1,9 ribaund ortalamalarıyla tamamladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.